ÖBB bietet gratis Fahrradversicherung an

Wer in Absdorf-Hippersdorf, Bad Vöslau, Schwechat oder Vöcklabruck mit dem Fahrrad zum Bahnhof fährt, profitiert ab Oktober von einem zusätzlichen Service der ÖBB. Fahrräder können in diesen Bike&Ride-Anlagen über den Versicherungsvermittler Bikmo zwölf Stunden lang kostenlos gegen Diebstahl abgesichert werden. „Hierbei handelt es sich um ein Pilotprojekt, bei dem nach einer Evaluierung und bei positiven Erkenntnissen eine mögliche Ausweitung in Betracht gezogen wird“, informieren die ÖBB.

Auch Bürgermeister Franz Dam begrüßt dieses Angebot der ÖBB: „Am Bahnhof Absdorf sind täglich ca. 200 Fahrräder geparkt und es kommt des Öfteren zu Diebstählen. Dies wird zu einer weiter steigenden Fahrradfrequenz führen. Seitens der Marktgemeinde werden die Radwege weiter konsequent ausgebaut, um das Radfahren in Absdorf zu attraktivieren.“

Einfache Anmeldung

Die Anmeldung für diese Versicherung kann in kürzester Zeit online über das Smartphone auf der Website von Bikmo bikmo.com/at/ abgeschlossen werden. Der Versicherungsschutz erlischt automatisch nach zwölf Stunden. Hier der genaue Ablauf:

1. Fahrrad abstellen und mit einem geeigneten Schloss sichern.

2. Online-Anmeldung abschließen: QR-Code vor Ort scannen, Formular ausfüllen und ein Foto des Fahrrads hochladen. Schon ist die Versicherung aktiviert.

3. Nach Erhalt der Bestätigungsmail ist das Fahrrad für die nächsten zwölf Stunden geschützt.