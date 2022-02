Faschingsstimmung mit der Stadtkapelle am Tullner Hauptplatz

The muppets, Peter Gunn Theme, Tequila, Born to be wild, Remmidemmi, Chöre, Keine Sterne in Athen, Expresso & Tschianti, Auf uns, Eine ins leben und mehr - das Programm war bunt und umfangreich.

Die zahlreichen Besucher dankten mit viel Applaus. Ein Fan spendete eine Runde Schnaps, damit sich das Orchester zwischendurch aufwärmen und dann auch noch Zugaben spielen konnte.

Mit "Cordula Grün" verabschiedete sich die Stadtkapelle bis zum nächsten Platzkonzert am Hauptplatz am 30. April bzw. bis zur Tullner Wiesn von 27. bis 28. Mai am Messegelände.

