Seit 25 Jahren arbeitet die Internationale Pleyel Gesellschaft (IPG) daran, die Musik des 1757 in Ruppersthal geborenen Komponisten Ignaz Joseph Pleyel einem breiteren Publikum bekannt zu machen. Am 10. Mai war das 470. Konzert der IPG geplant, das nun aufgrund der Covid19-Beschränkungen nicht im Pleyel-Kulturzentrum stattfinden kann.

IPG

Aber die Pleyel-Freunde und alle, die es noch werden wollen, müssen auf den Musikgenuss am kommenden Sonntag nicht verzichten. Die IPG lädt auf Facebook um 11 Uhr zu einer virtuellen Wanderung durch den Kultur- und Weinort Ruppersthal ein. Anschließend sind der 2. Satz Adagio und 3. Satz Rondo Allegro seines Klarinettenkonzerts in B-Dur, Ben 104, Arrangés pour Clarinette et Forte Piano zu hören.

Im Pleyel Museum, dem Geburtshaus des Komponisten, musizieren Stephanie Timoschek auf dem Original Ignaz Pleyel Hammerflügel und Markus Holzer auf dem Sopransaxophon.

IPG

Sonntag, 10. Mai, 11 Uhr, https://www.facebook.com/PleyelMuseum