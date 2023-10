Tierwohl und Kennzeichnung Thema für Grüne Nationalratsabgeordnete

Die Nationalratsabgeordneten Clemens Stammler, Olga Voglauer und Ulrike Fischer luden zum Thema Tierwohl und Kennzeichnung zur Podiumsdiskussion ins Parlament, Palais Eppstein.

Sie freuten sich über die hochkarätigen Gäste aus Wirtschaft und Konsumentenschutz, sowie Interessierte aus Wien und Niederösterreich. 86 Prozent der Konsumentinnen und Konsumenten geben an, dass die Herkunfts- und Haltungsbedingungen für sie eine gewichtige Rolle bei der Kaufentscheidung spielen. Dennoch: Nicht immer ist dies nachvollziehbar. Eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie ist zuletzt am Widerstand der Wirtschaftsvertreterinnen und -vertreter gescheitert.

„Immerhin konnten wichtige Pflöcke in der Gemeinschaftsverpflegung eingeschlagen werden, die seit 1. September in Kraft sind“, so der Tenor der grünen Diskussion. Blinde Flecken gäbe es aber auch im Einzelhandel. „Eine Haltungskennzeichnung fehlt bis heute. Weshalb gibt es angesichts der 86 Prozent so viel Widerstand? Wie entsteht die Diskrepanz zwischen dem Transparenzbedürfnis der Konsumentinnen und Konsumenten und dem Widerstand der Wirtschaft? Wie viel Kennzeichnung braucht es? Und was passiert aktuell auf europäischer Ebene?“: Diese und weitere Fragen diskutieren Ulrike Fischer (Sprecherin für Konsumentenschutz), Olga Voglauer (Generalsekretärin, Sprecherin für Regionalpolitik und den ländlichen Raum), Clemens Stammler (Sprecher für Land- und Forstwirtschaft und Obmann der Grünen Bäuerinnen und Bauern), mit ihren Gästen Petra Lehner (Arbeiterkammer Wien), Eva Rosenberg (Vier Pfoten), Andreas Herrmann (AMA Marketing Qualitätsmanagement) und Elisabeth Kolarik (Unternehmerin, Bio-Gastronomin, Luftburg im Prater). Europaabgeordneter Thomas Waitz gab einen Überblick über die europäische Lage. Im Anschluss gab es ein - natürlich regionales - Catering.