Tullns Bezirks-FPÖ fühlt sich ausgegrenzt

Einseitigkeit ortet die FPÖ bei politischen Einladungen. „Das von der ÖVP tagtäglich vorgebetete Miteinander gibt es offensichtlich nur innerhalb der ÖVP. Man kann nicht glaubwürdig von einem Miteinander reden und zugleich andere Parteien laufend ausgrenzen“, ärgert sich FPÖ-Bezirksobmann Andreas Bors.

Er verweist auf den medial begleiteten Baustellenbesuch des Hauses der Digitalisierung in Tulln oder die Eröffnung des NÖ-Landmarks in Absdorf. Wie so oft wären trotz einstimmiger Beschlüsse nur regionale ÖVP-Abgeordnete eingeladen worden. Selbst aus der offiziellen Abschiedsfeier der Großweikersdorfer Vizebürgermeisterin habe die ÖVP eine Parteiveranstaltung gemacht.

„Die Frage, wer wen einlädt, kann ich leider nicht beantworten, weil es dem jeweiligen Gastgeber obliegt, wen er einlädt“, erklärt ÖVP-Bezirksparteiobmann Johann Höfinger.

„Dauerjammerer Bors“ habe anscheinend zu wenig Arbeit, wenn er Einladungslisten studieren kann, im Gegensatz zu VP-Landtagsabgeordneten, die „helfen wo sie nur können und auch abseits der großen Bühnen vor Ort sind“. „Vielleicht ist das ein Grund, warum FPÖler nicht so oft eingeladen sind. Denn wer nur vor Wahlen auftaucht, ist halt bei Gastgebern nicht so gerne gesehen“, spekuliert Höfinger.

