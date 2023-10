Picknick in der Hofküche in St. Andrä-Wördern

Unter dem Motto: Das Parlament kommt zu dir mit den Nationalratsabgeordneten Ulli Fischer und Faika El-Nagashi gab es einen Brunch in der Hofküche in St. Andrä-Wördern.“ Dich interessieren Konsumentenschutz, Tierschutz und Lebensmittelverschwendung? Was wurde erreicht? Was ist geplant? Komm zum Austausch mit den Abgeordneten bei veganem/vegetarischem Brunch.“: Das war das Motto und die Themen und Fragen, die diskutiert wurden. Der neu gewählte Gemeinderat und Obmann der Grünen St. Andrä-Wördern Thomas Grabetz eröffnete mit der Nationalratsabgeordneten Faika El-Nagashi und Vizebürgermeisterin Ulrike Fischer, die das Grüne Picknick organisierte, das gemütliche Treffen in der Hofküche.