FPÖ fordert Neuwahlen in Muckendorf-Wipfing

Seit April 2023 lenken Vizebürgermeister Alexander Homola und Bürgermeister Harald Germann (beide WMW) die Geschicke der Gemeinde Muckendorf-Wipfing. Foto: Monika Gutscher

Michael Hacaturoglu (FPÖ) fordet Neuwahlen. Foto: privat

Die kleine Tullnerfeld-Gemeinde kommt nicht zur Ruhe. Erst vor wenigen Wochen wurde Harald Germann von der ÖVP-nahen Wahlgemeinschaft Muckendorf-Wipfing (WMW) zum Nachfolger von Hermann Grüssinger (ebenfalls WMW) als Bürgermeister gewählt. Jetzt sorgen eine Aussendung, in der Grüssinger mit seinen „Parteifreunden“ abrechnet und die FPÖ-Forderung nach Neuwahlen für Aufsehen.

„Der Rücktritt von Leopold Geiger als geschäftsführender Gemeinderat zeigt mir, dass die von der ÖVP-Wahlgemeinschaft und Hermann Grüssinger verursachte politische Krise in Muckendorf-Wipfing nicht beendet ist“, meint Michael Hacaturoglu (FPÖ). Dem politischen Anstand würde es obliegen, „dieses unsägliche Spiel endlich zu beenden“ und in Neuwahlen des Gemeinderates zu gehen. Dann könne „der Gemeindebürger entscheiden und die Karten werden neu gemischt“. Dem entgegnet Altbürgermeister Hermann Grüssinger: „Die Krise habe nicht ich ausgelöst.“ Grüssinger leitete die Gemeinde 25 Jahre lang bis Ende März 2023. In der folgenden Gemeinderatssitzung wurde Harald Germann zum Bürgermeister und Alexander Homola zum Vize gewählt. Schon bei dieser Sitzung forderte Johanna Nagl von der gleichnamigen Liste die Auflösung des Gemeinderates mit der Begründung von fehlendem Vertrauen in Bürgermeister und Wahlgemeinschaft bzw. ÖVP.

ÖVP-Vizebürgermeister Alexander Homola betont in diesem Zusammenhang, dass der Gemeinderat in einer demokratischen Wahl von Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürgern gewählt wurde. „Dass die derzeit stimmentechnisch kleinste Partei im Gemeinderat Neuwahlen fordert, halte ich demokratiepolitisch für höchst bedenklich“, sagt Homola. Eine Partei, „die versucht aus dem höchstpersönlichen Rücktritt eines langjährigen Gemeinderates politisches Kleingeld zu wechseln“, sei aus seiner Sicht „unmoralisch“.

Hermann Grüssinger spricht von politischem Drama und Komplott gegen seine Person

Mitauslöser für die FPÖ-Forderung ist die jüngste Aussendung der Wahlgemeinschaft, deren Zustellbevollmächtigter nach wie vor Hermann Grüssinger ist. „Sie ist an Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten“, sagt Hacaturoglu. Auf insgesamt vier Seiten erklärt Grüssinger u.a.: „In den letzten Wochen wurde unbegründet ein politisches Drama ausgelöst.“ Der Führungswechsel habe nur durch ein Komplott stattfinden können. Grüssinger spricht weiters davon, dass er genötigt worden sei, seine Funktion als Bürgermeister zurückzulegen. Ein Misstrauensantrag durch die eigenen Mandatare wäre bereits vorbereitet gewesen, „aber nicht alle WMW-Funktionäre wollten bei diesem unfairen Spiel mitmachen“.

„Nachdem sie mir das sprichwörtliche Messer in den Rücken gerammt hatten, versuchten die Herren mir noch einzureden, gesundheitliche Gründe für den Rücktritt als Bürgermeister vorzuschieben.“ Hermann Grüssinger, Bürgermeister a.D.

Diese Aussendung sei nur der erste Schritt, weitere Aussendungen werden folgen. Da Hermann Grüssinger im Gemeinderat verblieben ist, wird er sich auch die weiteren zwei Jahre für die Gemeinde einsetzen. Er unterstreicht, dass er sich fit und kräftig fühle, und er wolle auch zur nächsten Gemeinderatswahl antreten: „Dann entscheidet der Wähler.“

WMW, Grüne und SPÖ sind derzeit gegen Neuwahlen

Michael Hacaturoglu ist sicher, dass die aktuellen Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat nach all dem, was in den letzten Wochen und Monaten passiert ist, nicht mehr dem Wählerwunsch entsprechen.

Heidrun Sdorra (Grüne) hingegen hält Neuwahlen für zu kurzfristig: „Natürlich ich der derzeitige Zustand nicht gut, aber wir haben jetzt andere Sorgen.“ Die WMW brauche Zeit. Sdorra hofft auf bessere Zusammenarbeit auch mit anderen Parteien.

Ebenso sieht die SPÖ keinen Grund für Neuwahlen. Brigitte Adler ist der Meinung, dass „die stärkste Gruppe das Recht hat, den Bürgermeister zu stellen.“ Sie sieht hier keine Krise: „Die Gemeindevertretung und -arbeit funktionieren.“

Auch Hermann Grüssinger lehnt Neuwahlen entschieden ab: „Wir können die Leute nicht mit derartigen Dummheiten belästigen.“ Hier zeigt er sich sogar versöhnlich und meint: „Sie werden das Kind schon schaukeln. Differenzen dürfen nicht auf die Gemeindearbeit abfärben.“ Dem entgegnet Hacaturoglu: „Muckendorf-Wipfing braucht eine politische Erneuerung. Diese Erneuerung ist mit dieser Gemeinderegierung, die seit Wochen nur mehr mit sich selbst beschäftigt ist, nicht möglich.“

Abschließend betont Vizebürgermeister Homola: „Das Team der Wahlgemeinschaft wird weiterhin zum Wohle der Gemeinde und für alle Menschen, die in unserer Gemeinde leben, arbeiten.“

