Toter Wolf: DNA-Analyse soll Herkunft klären

Es ist ein grausiger Fund, den Passanten am Dienstag der Vorwoche machen: Ein toter Wolf – gezielt erschossen, wie sich später herausstellen soll – treibt in der Donau. Der Kadaver wird am Nordufer zwischen den beiden Brücken aus dem Wasser gefischt – seitdem ermittelt die Polizei. Tatbestand: vorsätzliche Schädigung des Tier- und Pflanzenbestandes, Wilderei und der Verstoß gegen das Jagd- und Strafgesetz.

Erste Ergebnisse zeigen: Der etwa zweijährige Wolfsrüde mit einem gezielten Schuss getötet, „vermutlich mit einer Munition, die für die Jagd verwendet wird“, sagt die Landespolizeidirektion. Derzeit wird an der Vetmed die DNA untersucht – so soll geklärt werden, zu welchem Rudel das Tier gehört und woher es stammen könnte.

Es gab in der Vergangenheit im Bezirk einige wenige angebliche Wolfsichtungen, ob es Wölfe waren wissen wir nicht. Bezirksjägermeister Alfred Schwanzer

Das ist nämlich die große Frage: Wo wurde der Wolf erschossen? „Zum Abschussort können wir leider keine genauen Angaben machen, hier sind die Ergebnisse der Ermittlungen abzuwarten“, meint Michael Oberbichler vom NÖ Jagdverband. Er erklärt: „Junge Wölfe – wie jener in Tulln aufgefundene – verlassen das Rudel und begeben sich auf der Suche nach einem eigenen Revier auf Wanderschaft.“ Dabei legen sie weite Strecken zurück – bis zu Hunderte Kilometer: „Es kann also jederzeit und überall mit einem Wolf gerechnet werden. Die Ermittlungen werden zeigen, welchem Rudel der Wolf entstammt, was Rückschlüsse auf die mögliche Wegstrecke erlaubt“, so Oberbichler.

Sind Wölfe mittlerweile also auch im Bezirk Tulln heimisch? Bezirksjägermeister Alfred Schwanzer kennt die Begebenheiten in der Region: „Es gab in der Vergangenheit im Bezirk einige wenige angebliche Wolfsichtungen, ob es Wölfe waren wissen wir nicht.“ Die Tullner Jägerschaft sei ob des Abschusses nicht in Aufruhr. Schwanzer: „Der Wolf kann überall getötet worden sein, er ist nur bei uns gefunden worden.“

Viele Fragen bleiben offen, weitere Untersuchungen sollen Antworten bringen. Dafür setzt sie Polizei auf Hilfe von Zeugen (siehe Infobox). Erste Hinweise sind eingegangen, eine konkrete Spur gibt es noch nicht.

Waffenbesitz ist jedem ab 18 Jahren möglich

Ermittelt wird derzeit gegen unbekannt. Die Polizei vermutet, dass der Täter mit Jagdmunition geschossen hat – das heißt aber nicht, dass es zwangsläufig ein Jäger war. „Ein Waffenbesitz und -erwerb sind grundsätzlich jedem Menschen ab 18 Jahren möglich, sofern es keine Ausschlussgründe, zum Beispiel Waffenverbot, gibt“, weiß Oberbichler vom Niederösterreichischen Jagdverband. Und auch Bezirksjägermeister Schwanzer betont: „Man kann nur das Kaliber und vielleicht das Geschoß feststellen, welche Waffe es war, kann man nur vermuten.“

Die Jägerschaft findet jedenfalls deutliche Worte: „Der NÖ Landesjagdverband verurteilt den illegalen Abschuss von Wildtieren.“ Das sei ein Straftatbestand, „nicht weidgerecht und daher auch nicht dem Selbstverständnis von Jägerinnen und Jägern“ entsprechend.

Seit Frühjahr ist in NÖ die Wolfsverordnung in Kraft – demnach dürfen Problemwölfe vergrämt oder gar erschossen werden. Bislang kam es noch zu keinem legalen Abschuss. Klar ist aber: Jede Maßnahme erfolgt in Zusammenarbeit mit der zuständigen Bezirkshauptmann.