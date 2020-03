Christoph Schübl arbeitete nach der HAK-Matura als Kundenberater in einer Bank. Eigentlich wollte er Polizist werden, gesundheitliche Probleme machten ihm jedoch zunächst einen Strich durch die Rechnung. Jetzt hat es geklappt: Wieder gesundet wurde der 28-Jährige nach erfolgreicher Aufnahmeprüfung mit offenen Armen als auszubildender Polizist in der Polizeiinspektion Tulln aufgenommen. Es macht ihm nichts aus, regelmäßig von seinem Wohnort im tiefsten Waldviertel ins Tullnerfeld zu pendeln, denn „für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen“, wie der junge Polizist strahlend erzählt.

Christoph Schübl hat seine Ausbildung bereits abgeschlossen. Fünf weitere Polizisten, darunter zwei Frauen, werden sie demnächst beenden. Von Anfang an im Team integriert, lernen sie nach dem Motto „learning by doing“ – auch an Wochenenden und in der Nacht – die nicht immer angenehmen Seiten des Berufes kennen. „Jeder muss darauf vorbereitet sein, dass es mitunter hart hergeht. Man sollte schon einiges aushalten können“, betont die Bezirkspolizeikommandantin Sonja Fiegl.

„Den Ausbildungsort können sich die Bewerber selbst aussuchen“, so ihr Stellvertreter Josef Gurschl. „Tulln wird von den Anwärtern besonders begehrt. Hier haben sie es mit einem breiten Spektrum an Einsätzen zu tun“, ergänzt Fiegl.

Als „große Herausforderung“ bezeichnet Bezirksinspektor Dominik Leser seine Funktion als Ausbildner. „Es macht mich aber immer wieder stolz zu sehen, welche Entwicklung jeder einzelne macht.“

Zum Anforderungsprofil gehören Belastbarkeit, Kontaktfreudigkeit und neben sportlicher auch mentale Stärke. Mitzubringen sind außerdem Wille, Mut und Idealismus.

Zehn sogenannte Betreuungsbeamte bilden derzeit im Bezirk Tulln rund ein Dutzend Polizistinnen und Polizisten aus. Und es sollen noch mehr werden. „Wir freuen uns über jede Bewerbung“, so Fiegl, „Interessierte setzen sich am besten mit dem Bezirkspolizeikommando in Verbindung.“ ( 059133 3280 305). Das Alter spielt keine Rolle. Auch Quereinsteiger/Innen sind willkommen.