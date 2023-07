Bewährtes Abschlussprojekt

Vor fünf Jahren als Pilotprojekt begonnen, ist der Fachabschluss Unterrichtsziel und Motivation gleichzeitig. Dabei können die Jugendlichen zeigen, was sie in ihrem gewählten Fachbereich in Theorie und Praxis gelernt haben und präsentieren beim Fachgespräch Experten und Expertinnen aus den Unternehmen ihre erworbenen Fachkompetenzen.

Im Bereich Gesundheit, Schönheit und Soziales waren die Inhalte Frisuren, Make-up und Nageldesign, in Handel und Büro wurden ein selbstgedrehter Werbespot präsentiert und ein Verkaufsgespräch geführt, in Tourismus ein Menü gekocht und der Tisch fachkundig gedeckt. Die Holztechniker stellten eine Schatulle mit schräger Zinkung her, die Metalltechniker eine Schraubzwinge. Kreuz-, Wechsel- und Stromstoßschaltungen wurden von den Elektrotechnikern installiert.

Die präsentierten Leistungen waren beeindruckend und die Ergebnisse zeigen sehr deutlich, dass die Jugendlichen die vermittelte Berufsvorausbildung sehr ernst nehmen und sich mit Eifer und Ausdauer intensiv auf ihre künftigen Berufe vorbereitet haben.

Zur Überreichung der Urkunden lud Obmann Christian Bauer die Jugendlichen in die Wirtschaftskammer ein. Auch der Abteilungsleiter der Außenstelle Tulln der Bildungsdirektion, Schulqualitätsmanager Josef Fürst, gratulierte hier den ausgezeichneten Erfolgen herzlich.