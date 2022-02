30.000 Gäste und kein Corona-Fall im Tullner Donausplash

Das glänzende Eis ruft – auf einer Fläche von 1.800 Quadratmetern können sich Hobby-Sportler, Eisprinzen und -prinzessinnen, Familien und Kinder austoben. Wenn sie ihre Runden auf der Kunsteisbahn drehen, rücken viele Alltagssorgen in den Hintergrund – Spaß und Bewegung an der frischen Luft stehen im Fokus.

Vereinzelt kommt diese Unbeschwertheit aber nicht bei den Besuchern an. „Als Vater und Bürger bin ich verärgert darüber, was vorgefallen ist“, wendet sich ein Mann, der mit seiner zweijährigen Tochter Eislaufen wollte, an die NÖN. „Uns wurde der Einlass verwehrt“, begründet der Vater seinen Unmut.

Familienvater kritisiert „bürokratische Ausgrenzung“

Er hätte ein E-Mail der BH Tulln mit angehängtem Absonderungsbescheid gezeigt – das PDF hätte digital aber nicht gereicht. „Kein Vater sieht sein Kind gerne unglücklich über den Umstand, wegen Nichtigkeiten von einem schönen Erlebnis in der eigenen Gemeinde abgehalten zu werden“, schließt der Tullner, der die „bürokratische Ausgrenzung“ bekrittelt.

Am Kunsteislaufplatz ist man um Lösungen bemüht, betont Christian Holzschuh, Corona-Beauftragter und Abteilungsleiter für Sport- und Freizeitbetriebe: „Wir wollen, dass sich die Besucher gut erholen können. Und wenn manche Sachen nicht optimal laufen, versuchen wir Kontakt aufzunehmen und einen Konsens zu finden.“

Holzschuh: „Spießrutenlauf“ sei das Letzte, das man wolle

Ein „Spießrutenlauf“ für die Gäste sei das Letzte, was man wolle – deswegen werde ständig evaluiert und nachgebessert. Auch die geltenden Regeln seien jetzt klarer kommuniziert.

„In den Weihnachtsferien hatten wir im Hallenbad, in der Sauna und am Eislaufplatz 30.000 Gäste – mit der rigorosen Kontrolle haben wir es über die Bühne gebracht, dass wir keinen einzigen Corona-Fall hatten“, bilanziert Holzschuh zufrieden.

Diese Kontrollen stellen auch die Mitarbeiter vor Herausforderungen – nicht jeder Besucher ist kooperativ. „Manche Familien kommen mit einem einzigen gelben Impfpass und da steht dann nur der Familienname drinnen.“

Oder die Gäste weigern sich, den erforderlichen Lichtbildausweis zu zeigen. „Ein Besucher hat sogar die Polizei gerufen, weil er gesagt hat, wir dürfen den Ausweis nicht kontrollieren.“

