Ein Film aus der Schatzkiste: Zwentendorfer Zeitzeugen erzählen

Zeitzeugen holte Andrea Ambrozy - gemeinsam mit ihrem Team Veronika Rottensteiner, Sebastian Schiegl und Manuel Tenora - vor die Kamera, um im Film „Zwentendorfer Schatzkiste“ eine Zeitreise mit Zeitzeugen aus der Marktgemeinde Zwentendorf zu zeigen. Nach eineinhalb Jahren Arbeit wurde im Donauhof am Nationalfeiertag der Film 190 begeisterten Gästen vorgeführt.

„Der Film wurde bewusst an diesem Tag präsentiert. Ich wollte die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und des wirtschaftlichen Aufschwungs dokumentieren, so wie sie von den Zeitzeugen aus der Gemeinde erlebt wurde - mit authentischen und persönlichen Geschichten. Die im Interview erzählten Erlebnisse sind wahre Schätze, die wir in einer passenden filmischen „Schatzkiste“ sammeln, aufbewahren und natürlich auch vermitteln wollten, um sie vor dem Vergessen zu bewahren.“

So fasst die Projektleiterin Andrea Ambrozy, Absolventin der Seniorenuni Krems, das Projekt zusammen. Der Film ist in drei Themenblöcke von 1945 bis heute aufgeteilt. Es wurden fünfzehn Zwentendorfer interviewt. Ziel war es, das Erlebte vor dem Vergessen zu bewahren.