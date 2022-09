„Haben eh andere Sorgen“: Stimmen zur Wahl aus dem Bezirk Tulln

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Am Sonntag, 9. Oktober, ist es wieder so weit. Jede Bürgerin und jeder Bürger in Österreich hat das Recht, einen der sieben Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten zu wählen. Die NÖN hat sich bei Vertreterinnen und Vertretern von Politik, Wirtschaft und Kultur umgehört, welchen Kandidaten sie bevorzugen.

So antwortet Nina Stift vom Modegeschäft Stift: „Ich bin für Van der Bellen, weil er die Krise gut gemanagt hat und immer neutral war.“ Auf die Frage, was sie davon halte, dass ÖVP und SPÖ niemanden aufgestellt haben, ist sie der Meinung, dass dies absolut in Ordnung sei und dass die Parteien vielleicht auch der Meinung sind, dass der jetzige Amtsträger seinen Job gut gemacht hat.

Auch Kristina Breitwieser von der Geschäftsführung des Unternehmens Breitwieser ist der Meinung, dass Alexander van der Bellen im Amt bleiben soll. „Wär schön gegangen, wenn sich niemand anderer aufgestellt hätte“, meint sie. Auch, dass sowohl ÖVP, als auch SPÖ niemanden aufgestellt hätten sei eine gute Idee gewesen, wenn sich die anderen auch dran gehalten hätten. „Wir haben eh andere Sorgen“, so Kristina Breitwieser.

„Schade, dass sich keine Frau aufgestellt hat“

Von Seiten der Politik haben sich Bürgermeister Peter Eisenschenk von Tulln und Bürgermeisterin Marion Török von Zwentendorf zu Wort gemeldet. Für ersteren sei es klar, dass er den derzeitigen Amtsträger weiter unterstützt. „Er ist ein Mann der Vernunft, weshalb ich ihn auch schon das letzte Mal unterstützt habe“, lobt Bürgermeister Peter Eisenschenk.

Für seine Zwentendorfer Amtskollegin Marion Török hingegen ist noch nicht so klar, wem sie den Vorzug geben möchte. Derzeit hätte sie Alexander Van der Bellen als Favoriten, müsse sich aber die Wahlprogramme der anderen Kandidaten noch genauer ansehen. „Schade ist es aber, dass sich keine Frau aufgestellt hat“, kritisiert Török.

Seitens der Kultur legt sich Kulturmanager und Chorleiter Gottfried Zawichowski fest: „Ich unterstütze Alexander Van der Bellen. Er ist gebildet und besonnen.“ Er findet es auch richtig, dass ÖVP und SPÖ keine Kandidaten aufgestellt haben.

