Tullner Helfer: Eine Wahl braucht Personal

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

22 Sprengelwahlbehörden bestehend aus einem Vorsitzenden und dessen Stellvertreter sowie drei Beisitzern und drei Ersatz-Beisitzern und eine Fliegende Wahlkommission (siehe ganz unzen) sind wie bei jeder Wahl auch für die Bundespräsidentenwahl in der Stadt Tulln zusammenzustellen.

Weiters ist eine Gemeindewahlbehörde erforderlich, die aus dem Bürgermeister als Vorsitzenden, seinem Stellvertreter sowie aus neun Beisitzern und neun Ersatz-Beisitzern (fünf ÖVP und je einer von Grünen, SPÖ, FPÖ, NEOS) besteht. Ihr obliegt am Ende des Wahltags die rechnerische Überprüfung der Ergebnisse aus den Wahlsprengeln und die Feststellung des Gesamtergebnisses.

Die politische Zusammensetzung dieser Behörden hängt mit dem Ergebnis der Nationalratswahl 2019 zusammen.

Die TVP stellt 117 Wahlhelfer. Die Bildung eines so großen Teams sei nicht einfach, räumt Stadtparteiobmann Peter Höckner ein: „Wir haben erfreulicherweise viele, die regelmäßig bei jeder Wahl diese Funktion übernehmen. Aber natürlich gibt es auch immer wieder Ausfälle, die zu kompensieren sind. So sind wir immer auf der Suche nach Personen, die bei der Wahlkommission tätig sein wollen.“

„Die Grünen stellen in drei Sprengeln Vorsitzende plus Stellvertreter, also insgesamt sechs Personen. Zusätzlich werden wir noch ein paar Wahlzeugen nominieren“, informiert Vizebürgermeister Rainer Patzl. Sechs Vorsitzende bzw. Stellvertreter kommen wie rund 20 Beisitzer von der SPÖ.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.