F.A.M.E. - Theaterperformance in der KWT

Das junge internationale Ensemble „Kein Komplot“ debütierte mit einer aufsehenerregnden Darbietung von Körpertheater in der Kunstwerkstatt Tulln. Mit dem Stück F.A.M.E. („Female Artist Managing Expectations“), einer spannenden und zum Nachdenken anregenden Mischung aus Humor und Tiefgang, ließen die Künstlerinnen das Publikum am Werdegang einer jungen Künstlerin teilnehmen, welche die Spitze der Karriereleiter erklimmen will. Dabei zogen sie einen großen Bogen von der Suche nach dem Ruhm und dem Glück und den tiefen Abgründen der Verzweiflung dazwischen. Nicht, ohne eine erkleckliche wie schreckliche Prise Humor darüber zu streuen.

Die vier Künstlerinnen spielten dabei jeweils abwechselnd die selbe Hauptrolle - das Mädchen - sowie sämtliche Nebenrollen und verschmolzen mit starkem Körpereinsatz im Laufe des Abends immer wieder zu neuen und innovativen Konstrukten: einem Telefon, einem Motorrad oder auch die vielarmige Göttin Kali. Neben dem fliegenden Wechsel der Hauptrolle wurde die Vielsprachigkeit der Künstlerinnen - das Stück wurde in Deutsch, Englisch, Spanisch, Katalanisch und Griechisch aufgeführt - überzeugend eingesetzt. Daneben kam die Kritik am gnadenlosen Kunst- und Kulturbetrieb nicht zu kurz.

Die Verwandlungsfähigkeit des kreativen Menschenknäuels war beeindruckend. Aber auch der stete Wandel von langsamen zu schnellen, (sehr) dunklen wie bunten Momenten fühlte sich berührend bis beklemmend an. Die seit letztem Jahr neue Sound- und Lichtanlage der Kunstwerkstatt durfte an diesem Abend in ihrem vollen Potenzial genossen werden. Das trotz der starken Konkurrenz an diesem Abend (Wolfgang Ambros spielte auf der Donaubühne) zahlreich erschienene Publikum dankte den Künstlerinnen mit starkem Beifall.

Das internationale Theaterkollektiv „Kein Komplot“ lernte sich 2016 kennen und arbeitet seitdem zusammen an verschiedenen Projekten. Die Künstlerinnen stammen aus Barcelona, Oviedo, Kalamata und Wien. Julia Vandehof, Teil des Quartetts und Gründerin des Lucid Dreams Theater, wird am 15. September bei „Boys will be Boys“ in der KWT Regie führen.