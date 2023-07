Richard Jindra 50 Jahre Priester

Mit einer Festmesse, gestaltet vom Kirchenchor Heiligeneich, wurde das 50-jährige Priesterjubiläum von Altpfarrer Richard Jindra würdig gefeiert. Richard Jindra wurde vor fast genau 50 Jahren am 29. Juni 1973 in der St. Veitskirche in Krems an der Donau zum Priester geweiht. 1973 bis 1975 war er als Kaplan in der Pfarre Heiligeneich tätig und nach einer Zwischenstation in Gresten kehrte er 1984 als Pfarrer nach Heiligeneich zurück. Unermüdlich führte er die Pfarre im geistlichen Glauben, denn kirchliche Traditionen sind für ihn ein hohes Gut. 2018 trat er in den Ruhestand, trotzdem hilft er unermüdlich bei Messfeiern oder Begräbnissen aus. Privat hat er Interesse an klassischer Literatur, an Naturwissenschaften und sein ausgeprägter Sinn für Humor ist weithin bekannt. Zu diesem besonderen Jubiläum gratulierten herzlich Pfarrer Robert Wajda, Bürgermeisterin Beate Jilch, im Namen vom Pfarrkirchen- und Pfarrgemeinderat Ernst Prix und die Ortsbäuerin Magret Bandion.

Um die umfangreiche Renovierung des Glockenstuhls der Pfarrkirche Heiligeneich zu finanzieren, wurde zum Pfarrfest geladen, das musikalisch von der Blasmusik Heiligeneich, dem Bäuerinnenchor und dem Kirchenchor gestaltet wurde. Außerdem gab es ein Kinderprogramm, Köstlichkeiten aus Küche und Keller und eine große Schlussverlosung.