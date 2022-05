Thomas Tomski hat in St. Andrä-Wördern seine Heimat gefunden

Werbung

Gottes Wege sind unergründlich, so heißt es. Jener von Pfarrer Thomas Tomski lässt sich gut nachverfolgen: Er führte von Krakau über Gars am Kamp und Wien in die Pfarre St. Andrä vor dem Hagenthal. Dort feierte der sichtlich beliebte Hirte mit einer großen Gemeinschaft in einer vollen Pfarrkirche sein 25-jähriges Priesterjubiläum.

Die stellvertretende Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, Karina Fink, und Ministrantin Franziska Berghold überreichten dem Jubilar einen Rucksack für seine 2023 geplante Israel-Reise. Foto: Peischl

„Als ich am 17. Mai 1997 in Krakau die Priesterweihe empfing, war das kein Ende, sondern ein Anfang“, schilderte Tomski in seiner Festpredigt. In Österreich führte in sein erster Weg ins Priesterseminar: „Ein Pole arbeitet in Österreich mit Indern - Gott, du hast Humor!“ Danach war Tomski in der Pastoralarbeit in verschiedenen Pfarren aktiv, unter anderem in Gars am Kamp.

In jeder neuen Arbeitsstelle schloss er neue Freundschaften und so waren auch Freunde aus Wien und dem Waldviertel gekommen, um mit ihm in St. Andrä zu feiern. „Mein Vaterland ist Polen, aber meine Heimat ist hier“, sagte Tomski.

Beschenkt wurde er durch die Pfarre mit einer neuen Hostienschale, überreicht durch Diakon Thomas Hirsch, und mit einem Rucksack für seine 2023 geplante Israelreise, überreicht von der stellvertretenden Vorsitzenden des Pfarrgemeinderats, Karina Fink.

Nachdem Tomski auch aktiver Feuerwehrkurat für die Gemeindefeuerwehren ist, stellten sich diese mit einer Florianistatue als Geschenk ein, überreicht von Kommandant René Zimmermann und Patrick Spanny von der FF St. Andrä-Wördern.

