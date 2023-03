Bezirk Tulln: Musikschüler räumen wieder Preise ab

Mehr als 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer präsentierten beim NÖ Landeswettbewerb prima la musica in 17 Wertungskategorien in St. Pölten herausragende Leistungen. Stark vertreten waren wie immer die Musikschulen aus dem Bezirk Tulln. Dementsprechend ziehen auch die lokalen Musikschulleiter eine positive Bilanz. „Eine positive Überraschung war etwa das Trio Noëmi mit der ungewöhnlichen Kombination aus Geige, Gitarre und Violoncello“, sagt etwa Markus Holzer von der MS Region Wagram, „ich freue mich sehr für Emma, Nora und Miriam und ihren ausgezeichneten Erfolg.“ Was naturgemäß auch für die zahlreichen anderen Preisträgerinnen und Preisträger der Schule gelte.

Für die persönliche und künstlerische Weiterentwicklung

In diesem Sinne betont auch Karl Hemmelmayer von der MS Tulln: „Jede Schülerin und jeder Schüler der bei prima la musica war ist ein Sieger und hat alleine schon durch die intensive Vorbereitung gewonnen.“ Ähnlich sieht das Andras Simbeni von der MS Siegharts-kirchen: „Prima la musica ist als Zielsetzung für die persönliche und künstlerische Weiterentwicklung unserer Schülerinnen und Schüler und nicht als Leistungsschau zu verstehen.“

