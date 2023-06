Franz Vala feierte mit seiner Pfarre Feuersbrunn

Franz Vala war 16 Jahre lang als Diakon tätig. „Viele fragen mich: Warum jetzt auf einmal?“, so der Neupriester bei der Messe. „Ich bin ein Mensch, der lange in seiner Reifung braucht.“ Außerdem sei er in seiner Zeit als Diakon auch als Herr Pfarrer angesprochen worden. „Da musste ich einfach Priester werden“, so Franz Vala, der nicht als „Hochwürden“ angesprochen werden möchte. Aus dem „Diakon“ könnte ein „Don“ werden, aufgrund italienischer Vorfahren aus dem „Franz“ ein „Francesco“ – also künftig Don Francesco!

Vala dankte allen, die ihn auf seinem Weg begleitet und bei der Primizfeier unterstützt haben. Der Österreichische Kameradschaftsbund (ÖKB), die Feuerwehr und der Kirchenchor nahmen an der Festmesse teil. Dazu der Prior des Stiftes Göttweig und Leiter des Exerzitienhauses im Stift Pater Maximilian Krenn, der die Predigt hielt, Grafenwörths Bürgermeister Alfred Riedl und Vize Reinhard Polsterer. Ein besonderes Geschenk machten die Gläubigen ihrem Franz Vala: Spenden für die Restaurierung eines Marienbildes.

Die Organisation des Festes lag in den Händen von Roberto Nataly. Viele Helferinnen und Helfer sorgten nach der Messe für eine würdige Agape im Pfarrgarten.