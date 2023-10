167 Floriani: Große Brandschutzübung in Judenau

Das Schloss Judenau mitten im Ort dient einer Organisation zur Unterbringung von Kindern. Übungsannahme der Einsatzkräfte war ein Dachstuhlbrand im Schloss, bei dem vier Kinder, eine Mutter und ein Hausarbeiter abgängig waren. Der Hausarbeiter am Dachstuhl sowie die Kinder im Internatsbereich konnten von ATS-Trupps gefunden und gerettet werden. Die Mutter mit Kind wurde am weitläufigen Freigelände mittels Drohne entdeckt und in Sicherheit gebracht. Alle Kinder der Einrichtung „Rettet das Kind NÖ„ wurden vom Roten Kreuz Sieghartskirchen in den nahen Kindergarten evakuiert und betreut.

Zwei Hubrettungsgeräte mit Wasserwerfern, drei mobile Wasserwerfer und zwei B-Strahlrohre wurden eingesetzt. Die nötige Wasserversorgung stellten einerseits das Hydrantennetz und andrerseits die große Tulln sicher. Zur Unterstützung der Einsatzleitung war auch der Führungsunterstützungsstab des BFKDO Tulln (FÜST) und die BAZ Tulln eingesetzt. Nach rund zwei Stunden konnte das Übungsziel erreicht und nach einer Übungsbesprechung im Feuerwehrhaus Judenau ein gemütlicher Ausklang genossen werden. „Bei der Bevölkerung von Judenau möchten wir uns bedanken für das Verständnis, da wegen der Übung die Wasserversorgung kurzzeitig gestört war“, so Stefan Öllerer für das Bezirksfeuerwehrkommando Tulln.

Folgende Organisationen nahmen an der Übung Teil an: