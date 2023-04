CoderDojo jetzt auch in Tulln

Mit der Initiative CoderDojo Tulln startet der Verein digital.austria in der Handelsakademie (HAK) Tulln einen Programmier-Club für interessierte Kinder und Jugendliche. Seit 2017 fördert dieser Verein das Interesse und die Kenntnisse zu Informationstechnologie. Das Format ist in über 100 Ländern vertreten.

Das für die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen kostenlose Angebot wird durch die engagierte und freiwillige Arbeit von Mentorinnen und Mentoren ermöglicht. Auch HAK-Direktor Peter Eisenschenk war sofort vom Konzept überzeugt: "Dieses ehrenamtliche Engagement, das ein wertvolles kostenloses Bildungsangebot schafft, verdient, vor den Vorhang geholt zu werden."

Einstieg jederzeit und auch ohne Vorkenntnisse

Im Dojo werden die Kinder und Jugendlichen auf spielerische Weise in die digitale Welt eingeführt. Es sind dabei keinerlei Programmiervorkenntnisse erforderlich, der Einstieg ist zudem jederzeit möglich, da die Teilnehmer an ihren eigenen Projekten arbeiten können. Das Dojo soll Spaß machen und kein Unterricht sein.

„Es werden bevorzugt frei verfügbare Programmier-Umgebungen verwendet, das spart teure Lizenzkosten, bringt aber keine Qualitätseinbußen mit sich. So erfreuen sich das am MIT entwickelte Scratch oder der von der BBC ins Leben gerufene micro: bit großer Beliebtheit. Aber auch andere Sprachen wie C#, Python oder Web-Entwicklung kommen nicht zu kurz“, informiert digital.austria.

Leihgeräte gesucht

Ohne Sponsoren und Unterstützer wäre dies allerdings nicht möglich. Die genutzten Räumlichkeiten in der HAK Tulln werden von der Stadtgemeinde kostenlos zur Verfügung stellt. Für Teilnehmer ohne eigenen Laptop werden aktuell noch Leihgeräte gesucht. Firmen wie z.B. BMD, Dynatrace, Microsoft, Netcetera, Verbund oder Wien Energie haben die unterschiedlichen CoderDojo Gruppen in Österreich bereits unterstützt.

Das nächste Dojo findet am 21. April in der HAK Tulln statt. Eine Anmeldung über Eventbrite ist erforderlich. Weitere Informationen auf https://digital-austria.at.

