„Handscape Tulln“: 42 Hände bilden Kunstwerk

Die Künstlerin Angela Andorrer, die Kunstwerkstatt Tulln und 100 Bürgerinnen und Bürger gestalten unter dem Titel „Panoramahandscape Tulln“ ein Kunstwerk, das dem Miteinander gewidmet ist. Unterstützt wird die Aktion von der Stadtgemeinde Tulln und einem Stipendium des Kulturministeriums.

Die in Klosterneuburg heimische Künstlerin Angela Andorrer und ihr Partner Laurenz Lanik fotografieren an zwei öffentlichen Terminen die Handflächen von 100 Bürgerinnen und Bürgern. Per Zufallsprinzip werden dann 42 Hände ausgewählt und anhand der Handlinien, Wölbungen und Muster ähnlich einem Puzzle in einem Bildbearbeitungsprogramm kombiniert.

Wer Teil dieses verbindenden Kunstwerks werden möchte, kommt zu einem der beiden Fototermine – am 3. März im Atrium des Rathauses und am 5. März in der Kunstwerkstatt.

Sichtbares Symbol des Miteinanders

„Eine geöffnete Hand ist ein Zeichen der Offenheit und des Miteinanders. Es freut mich daher sehr, dass die Künstlerin Angela Andorrer auf uns zugekommen ist und dieses Kunst-Projekt in Tulln umsetzen wird.

Die Tullnerinnen und Tullner reichen einander darin buchstäblich die Hände, es wird also ein sichtbares Symbol der Stadt des Miteinanders werden“, freut sich Bürgermeister Peter Eisenschenk über das gemeinschaftsstiftende Kunstwerk.

„Der Bearbeitungsprozess ist sehr spannend, fast ist es, als ob ich Freundschaften und Verbindungen schaffe“, erklärt die Künstlerin.

Die „Handscape Tulln“ wird Ende Juni in Form einer Panoramatafel als Kunstinstallation an der Donaulände aufgestellt. Auf den ersten Blick erscheint die Tafel dann wie eine Infotafel oder ein Landschaftsbild.

Bei näherer Betrachtung folgt die Überraschung: Es ist eine fiktive Panoramalandschaft, gebildet aus den Handlandschaften der Menschen, die hier leben. Die Nachnamen der beteiligten Bürger sind ähnlich einer Legende in das Bild integriert. Mit dem „Finger auf der Landkarte“ kann jeder den Handlinien und Verknüpfungen folgen.

