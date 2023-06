„Friede und Freiheit“ in der Psychiatrischen Tagesklinik Tulln

Die Therapeutinnen Judith Dolezal (Ergotherapeutin) und Evelyne Prochaska (Klinische Psychologin) entwarfen im Mai 2022 ein Projekt, welches sich zum Ziel setzte Menschen, die durch verschiedene Umstände in die Psychiatrische Tagesklinik gelangen, Unterstützung zu geben. Gemeinsam mit diesen Menschen wollten sie (neben der therapeutischen Arbeit und dem Umgang mit der Erkrankung) etwas Bleibendes umzusetzen. Die Symbolik des Friedens wurde in der Gestaltung eines überdimensionalen Peace-Zeichens, die Symbolik der Freiheit in der Erarbeitung von ausgefallenen Flügeln umgesetzt.

Bundes Peace-Zeichen und ausgefallene Flügel als Foto-Kulisse

Diese beiden Objekte wurden nun feierlich enthüllt und sollen künftig in Form eines Fotospots als interaktive Kulisse im Universitätsklinikum Tulln genutzt werden. Landesrat Ludwig Schleritzko zeigte sich begeistert: „Ich gratuliere allen Beteiligten herzlich zur Umsetzung dieses Projektes. Die Symbolik des Friedens und der Freiheit sendet eine starke Botschaft und die Umsetzung solch eines Projektes bedeutet für die PatientInneneinen sichtbargewordenen Erfolg ihrer therapeutischen Behandlungen.“