„Digitalisierungs- und Innovationslabor in den Agrarwissenschaften“ war das brisante Thema, zu dem Experten in der Boku Tulln sprachen. Erstmals werden die drei Universitäten BOKU, TU Wien und die Vetmeduni gemeinsam den wissenschaftlichen Nachwuchs auf diesem Gebiet ausbilden und eine Plattform für Forschung und Beratung gründen.

„Wir stehen vor großen Herausforderungen. Das Ziel der Digitalisierung ist eine effiziente Ressourcennutzung“, erklärte Hubert Hasenauer, Rektor der BOKU Wien.

„Nichts ist für das Klima problematischer als Wohlstand,“, betonte Festredner und Keynote-Speaker Franz Josef Radermacher, Mitglied im Club of Rome.

Wohlstand ist für das Klima problematisch

Im Jahr 2050 wird es auf der Erde 10 Milliarden Menschen geben, der Agrarsektor wird von zentraler Bedeutung sein, wenn es um die Ernährung der Bevölkerung geht. „Die Welt ist auf Plünderung angelegt, als vermeintliche Wertschöpfung“, so Radermacher. In der künstlichen Intelligenz sieht Radermacher ebenfalls ein „mächtiges Instrument“, wichtig sei es aber, „keine Illusionen zu haben, der gesunde Menschenverstand ist der beste Kompass.“

Nicht die Politik, die Wähler sind Problem

Der Erhalt der Regenwälder sei laut Radermacher enorm wichtig. „Die Welt ist keine Demokratie, weltweit gibt es keine Einigung, die Schwierigkeit liegt nicht in der Politik, die Wähler sind das Problem.“

Projektleiter und Leiter des Instituts für Landtechnik Andreas Gronauer stellte Schwerpunkte des Projektes wie Deep Learning in der Lebensmittelproduktion und in den Agrarwissenschaften sowie datenbasierte, vernetzte Prozessführung in der Agrartechnik vor. Weiters setzt Fröhlich große Erwartungen in die „universitätsübergreifende interdisziplinäre Zusammenarbeit.“ Wichtig sei „die Kooperation in der gesamten Thematik sowie Expertisen zu bündeln“, weiß Johannes Fröhlich, Vizerektor TU Wien.