„Landeplatzl“ für ein gutes Miteinander in Langenrohr

Die Bäuerinnen der Gemeinde Langenrohr luden zur feierlichen Eröffnung des „Landeplatzls“ und des Kommassierungsdenkmals neben der Landstraße L2153 beim neu erbauten Geh- und Radweg. Gemeindebäuerin Hedwig Kainzbauer konnte die Ehrengäste Bürgermeister Leopold Figl, Nationalrat Johann Höfinger, Kammerobmann Mattias Holzer, Josef Roch vom Agrarbezirk, Landesbäuerin-Stellvertreterin Eva Hagl-Lechner und seitens der Volksschule Christa Hoffmann begrüßen.

Das „Landeplatzl“ ist einfach „ein Platz am Land“. Das Projekt steht für ein gutes Miteinander am Land. Es wurde auch eine Tafel präsentiert mit ein paar Grundregeln für ein rücksichtsvolles Verhalten in der Natur. Auch ein Infopfad zwischen der Kirchenbrücke und der Asparnbrücke mit 15 Schautafeln (Feldkulturtafeln) wurde eröffnet. Unter dem Motto „Was wächst denn da“ zeigen sie viele Infos über die typischen Kulturen in der Region.

Enthüllung des Kommassierungsdenkmal durch Manfred Bodlak, Josef Roch und Bürgermeister Leopold Figl. Foto: Alois Steinhauser

Das Kommassierungsdenkmal wurde anschließend von Bürgermeister Leopold Figl, Josef Roch vom Agrarbezirk und Kommassierungsobmann-Stellvertreter Manfred Bodlak enthüllt. Kammerobmann Mattias Holzer sprach diesbezüglich von einem wichtigen Meilenstein in der Region. Gemeindebäuerin Kainzbauer dankte der Gemeinde und allen freiwilligen Helfern für die Unterstützung. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Langenrohrer Blasmusik und für die Bewirtung die Landjugend Tullnerfeld.