Weihnachten bei den Stifts als „Tag des doppelten Vogels“

Wir leben in besonderen Zeiten und feiern schon das zweite Weihnachtsfest im Schatten der Corona-Pandemie. Die bevorstehenden Feiertage sind auch für bekannte Persönlichkeiten aus dem Bezirk willkommener Anlass Kraft für neue Herausforderungen zu tanken.

Gans und Truthahn — beides mit Rotkraut & Knödeln

„Seit meine Kinder erwachsen sind, wird der Christbaum bei mir im Wohnzimmer schon zehn Tage vor dem Fest geschmückt“, erzählt Modelady und Wirtschaftskammer-Vizepräsidentin Nina Stift, „da schenke ich mir ein Glaserl Prosecco ein und drehe Weihnachtsmusik auf, dann komme ich so richtig schön in Weihnachtsstimmung.“

Gefeiert wird dann ganz traditionell im Kreise der Familie, wobei am 26. Dezember noch einmal ein ganz besonderer Anlass ansteht. „Bei uns ist das der ,Tag des doppelten Vogels’“, sagt Nina Stift und muss selbst ein wenig Schmunzeln, „zu Mittag sind wir bei Verwandtschaft eingeladen, da gibt es Gans, und abends bei anderen Verwandten, da gibt es dann Truthahn — und natürlich beides mit Rotkraut und Knödeln.“

Gemütlich geht Bezirkshauptmann Andreas Riemer mit seiner Familie den Heiligen Abend an: „Unsere Söhne sind zwar schon erwachsen, aber die Bescherung findet nach wie vor bei uns im Haus statt.“

Eine weitere Familientradition geht noch auf seine Zeit als Bezirkshauptmannstellvertreter in Amstetten zurück: „Jedes Jahr bekomme ich eine Einladung der Förster, mir dort Mitte November in einem Christbaumwald einen Baum auszusuchen. Das mache ich dann auch mit meinen beiden Söhnen.“ Geholt und bezahlt wird der Baum dann im Dezember.

Im Kreis ihrer Familien verbringen die Politiker des Bezirks den Heiligen Abend.

Höfinger & Sohn: Weihnachtslieder auf der Trompete

ÖVP-Nationalrat Johann Höfinger berichtet: „Nachdem wir in einem Zweifamilienhaus leben, wird zuerst bei meinen Eltern und anschließend bei uns mit unseren drei Kindern die Bescherung gefeiert. Das gemeinsame Singen von ,Stille Nacht‘ unter dem erleuchteten Christbaum ist fixer Bestandteil der Zeremonie und mit meinem jüngsten Sohn spiele ich im Duett weihnachtliche Lieder auf der Trompete.“

Für das Festessen ist Höfingers Mutter zuständig: „Sie brät meistens eine wunderbare Ente mit Fülle, Knödel und warmem Krautsalat.“ Der Abend endet mit der Christmette. „Der Besuch der Familie meines Bruders aus Kärnten, wird aber leider zu den Feiertagen - wie schon im Vorjahr - nicht stattfinden können“, bedauert Höfinger.

Auch die SPÖ-Bundesrätin Doris Hahn feiert mit der Familie in kleinerem Rahmen. Am Weihnachtsabend gibt es immer ein drei- bis vier-gängiges Menü. Was genau überlegt die Politikerin noch: „Es soll etwas Besonderes, etwas Überraschendes sein, aber auch die bereits geäußerten Wünsche berücksichtigen.“

Bei der Nationalratsabgeordneten Ulrike Fischer (Die Grünen) kommen auch Freunde zur Weihnachtsfeier. Groß aufgekocht wird nicht. „Zu Mittag gibt es bei meinen Eltern Veganes: Kartoffelpuffer mit Rotkraut und Apfelstrudel, die Zutaten kommen aus der Region oder dem eigenen Garten.“

Der FPÖ-Bezirksparteiobmann Andreas Bors ist am Weihnachtsabend mit seiner Freundin und seinen Geschwistern bei den Eltern. Beim Abendessen bleibt man mit einer Weihnachtsgans ganz traditionell.