Streit und Mobbingvorwürfe zwischen ihren Kindern sollen der Grund gewesen sein, dass sich auch die dazugehörigen Erwachsenen in die Haare gerieten. Vor Gericht weichen die Geschichten ein wenig voneinander ab.

Ein Freitag Ende Februar, um die Mittagszeit: Eltern holen ihre Kinder von der Schule ab. Auch ein 38-jähriger Tullner. Eine Mutter erzählt, er habe ihr Auto fotografiert, sie grundlos beschimpft und sei – nachdem sein Kind ins Auto gestiegen war, auf sie zugefahren, sodass sie zur Seite springen musste.

Das habe sie sich nur ausgedacht, beteuert der Angeklagte. Als die Frau genauer beschreiben soll, was passiert ist, kommt heraus, dass sie doch noch einige Meter entfernt war. Den Schrecken hatte sie trotzdem.

„Ich steig dir gleich auf deine Glatze und trete dich in den Dreck!“ Der Angeklagte

Eine Woche später konfrontiert ihr Mann den 38-Jährigen, ebenfalls nach der Schule, auf dem Parkplatz. Das soll der Angeklagte nicht gut aufgefasst haben: „Ich steig dir gleich auf deine Glatze! Ich rufe meinen Onkel und trete dich in den Dreck“, soll er erwidert haben, als der andere ihn fragte, warum er seine Frau beleidigt. Teilweise gibt der 38-Jährige das auch zu. „Das habe ich nur so gesagt, das war eine blöde Meldung“, murmelt er.

Er ist auch wegen Verleumdung angeklagt. Der Polizei hat er nämlich erzählt, der andere Mann habe „du kommst in eine dunkle Gasse“ gesagt und ihm wüst zurück gedroht. Bezeugen kann das niemand, auch wenn noch andere Eltern in der Nähe, jedoch nicht in Hörweite waren. Der andere Mann bestreitet, so etwas jemals gesagt zu haben. „Ich mache mir die ganze Zeit Sorgen. Er verfolgt meine Frau mit dem Handy“, wirft der Mann dem 38-Jährigen vor.

Die Sache mit dem Auto sieht der Richter nicht als hinreichend bewiesen. Es scheint ihm, als hätte der Mann einfach schneller ausgeparkt. Wegen gefährlicher Drohung und Verleumdung spricht er den 38-Jährigen aber schuldig. Das Urteil: sechs Monate Haft, das ist der halbe Strafrahmen.

Erschwerend sind die drei einschlägigen Vorstrafen und der rasche Rückfall. Der Richter widerruft die offene Vorstrafe nicht, sondern verlängert die Probezeit. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.