Er soll bei einem Streit mit seiner Stieftochter in einem Tullner Tankstellenbistro einen Mann gestoßen haben, der stürzte und drei Wochen später seinen Verletzungen erlag. Aufgrund von Widersprüchen in Aussagen der Frau wurde der Prozess zur Befragung weiterer Zeugen vertagt.

Der 63-Jährige hatte laut Staatsanwaltschaft am 3. Jänner die Auseinandersetzung schlichten wollen. Der Angeklagte soll den Mann weggestoßen haben, wodurch dieser mit dem Kopf am Boden aufschlug und ein Schädeltrauma erlitt.

Der unbescholtene 44-Jährige bekannte sich in der Schöffenverhandlung nicht schuldig. Sein Verteidiger sprach von einem "wahrlich tragischen Ereignis", das Opfer sei ein guter Bekannter seines Mandanten gewesen. Alle Beteiligten seien alkoholisiert gewesen. Der Angeklagte betonte, er habe seinen Bekannten "auf keinen Fall" absichtlich berührt. Es sei "kein gezielter Stoß" gewesen, forderte sein Verteidiger einen Freispruch im Zweifel.

Es kam zum Streit mit der Stieftochter

Der Angeklagte hatte mit Bekannten Karten gespielt und getrunken, als es am frühen Abend des 3. Jänner zum Streit mit seiner Stieftochter kam. Die Frau berichtete im Zeugenstand, ihre Mutter habe sie damals gebeten, nach dem rechten zu sehen, weil der 44-Jährige nach der Sperrstunde zu Mittag noch in dem Lokal war. Sie erzählte von einem "hitzigen Gespräch" mit ihrem Stiefvater: "Er hat gesagt, ich soll mich schleichen." Dann habe er sie an der Jacke gepackt. Der Angeklagte habe mit der linken Hand nach hinten ausgeholt und den 63-Jährigen erwischt, dieser sei rückwärts zu Boden gestürzt.

Der Richter hielt der Zeugin vor, bei der Polizei noch von einem "zielgerichteten Stoß" gesprochen bzw. einen solchen vorgezeigt zu haben. Damals hatte sie ausgesagt, dass ihr Stiefvater dem 63-Jährigen "einen Stoß mit einer solchen Intensität" versetzt habe, so dass das Opfer zu Sturz gekommen sei.

Die Männer, die an jenem Tag im Lokal zu Gast waren, konnten am Mittwoch keine genauen Angaben zum Hergang des Vorfalls machen. Einer meinte etwa, er habe gerade Schnapskarten gemischt und daher den Streit nicht genau beobachtet.

Das Opfer hatte nach Angaben des Richters an jenem Abend 1,9 Promille gehabt. Der 63-Jährige hatte laut seinem Sohn nichts mehr über den Vorfall sagen können - er lag im Koma, bevor er starb.

Die Schöffenverhandlung wurde auf den 5. September vertagt. An diesem Termin sollen Polizisten dazu befragt werden, wie die Stieftochter bei ihrer Einvernahme den Vorfall geschildert bzw. gezeigt hatte.