Ihre Reviere sind der Stadtturm, der Schubertpark, die Rosenarcade und der Eislaufplatz. Die Palette der Delikte ist zumindest beim mutmaßlichen Haupttäter breit gestreut. Sie reicht von Einbruch, Diebstahl, Körperverletzung über Nötigung bis hin zur Unterdrückung von Beweismittel. Geständnis? Teilweise. Schuldeinsicht, Reue? Fehlanzeige.

„Wir kennen einander bereits“, sagt Richter Markus Grünberger beim Prozess am Landesgericht St. Pölten zum Hauptangeklagten. Der Österreicher ist 15 Jahre jung und kam beim jüngsten Strafverfahren mit einer Diversion davon. Damals ging es um Sprühaktionen im Stadtgebiet, beispielsweise ist die Stadtpfarrkirche mit roter Farbe beschmiert worden. 80 Stunden gemeinnütziger Arbeit sollte der Bursch beim Sozialmarkt leisten. Nach zehneinhalb Stunden war Schluss, ihn hat es einfach nicht mehr gefreut.

„Orientierungslos durch Weltgeschichte“

„Er gondelt völlig orientierungslos durch die Weltgeschichte“, stellt sogar der Verteidiger fest.

Der Unbelehrbare war nur dann nicht orientierungslos, als es um Diebstähle und Einbrüche ging. Manchmal blieb es auch nur beim Versuch. Jedenfalls hat er beide Fahrschulen in der Kirchengasse heimgesucht, hatte Mopeds im Visier. Oder mit Komplizen den Merkur-Markt und die nahe Trafik Zabrodsky. Als der Alarm des Einkaufsmarktes losging, flüchtete man. Und kam einfach in der nächsten Nacht wieder, die Jugendlichen brauchten schließlich Getränke und Zigaretten: „Wir wollten zu einer Party“, sagt ein Komplize (16). Er kommt wie ein weiterer 16-Jähriger mit Diversion davon, 100 beziehungsweise 80 Sozialstunden sind zu leisten.

Der 15-Jährige war in Tulln sehr aktiv, er bestahl die Stadtgemeinde (zwei Wildkameras) ebenso wie die Firma Forstinger (zwei E-Scooter). Immerhin legte er Wert auf modisches Aussehen, da musste dann schon die Bundeshauptstadt herhalten. In Wien klaute er bei Peek & Cloppenburg eine Jacke und zwei Kappen, in einem anderen Geschäft eine Trainingshose.

Ein Schüler (14) aus der Gemeinde Langenrohr bekam die Fäuste des Tullners zu spüren: „Weil er mich beleidigt hat. Und weil er mir auf die Nerven gegangen ist.“ Also setzte es Prügel vom Schubertpark bis zur Bushaltestelle. Wie selbstverständlich wurde das Geschehen mit der Videokamera aufgezeichnet, die Prügelorgie kursierte wenig später auf Instagram und wurde auch via WhatsApp verbreitet; unter dem Account des Haupttäters, der allerdings hartnäckig behauptete, jemand habe in seinem Namen ein Fake-Profil angelegt und danach das Video verbreitet; eine Version, der der Richter keinen Glauben schenkte.

Mutter: „Ich habe keinen Zugriff“

Ein missratener Sohn aus sozial schwachem Milieu? Keinesfalls. Er stammt aus sogenanntem guten Haus, doch die Mutter hat, wie sie vor Gericht glaubhaft versichert, keinen Zugriff auf ihn. Er habe einen umgekehrten Tag- und Nacht-Rhythmus, ihre physische und psychische Belastungsgrenze sei erreicht.

Die Staatsanwältin ersucht um eine „empfindliche Strafe“, der Richter berücksichtigt die Unbescholtenheit (Diversion gilt nicht als Vorstrafe) und das teilweise Geständnis des Angeklagten und verhängt ein Jahr bedingte Freiheitsstrafe. Die Probezeit beträgt drei Jahre. Der Richter warnt den Angeklagten: „Sie stehen mit einem Fuß im Gefängnis. Markieren Sie das heutige Datum rot im Kalender, drei Jahre dürfen Sie sich nichts zu Schulden kommen lassen.“

Der Sicherheitsbeauftragte der Stadtgemeinde nimmt diesen Hinweis wohlwollend zur Kenntnis, bedeutet dies doch auch, dass der Verurteilte nicht mehr den Zaun zur Kunsteisbahn überklettern darf, um das Gelände zu betreten. Der Eislaufplatz ist übrigens der jüngste Kriminal-Hot-Spot in der Stadt, erst jüngst gab es einen Polizei- und Rettungseinsatz wegen drei randalierender Mädchen (12, 13 und 14 Jahre). Die 13-Jährige brüllte zum Abschluss: „Am Montag steche ich in der Schule alle nieder.“ Bei einer anderen 12-Jährigen ist wiederum vor wenigen Tagen bei der mittlerweilen obligaten Eintrittskontrolle eine Flasche Wodka sichergestellt worden.