„Sie hat zu mir gesagt, dass sie mir das Leben schwer machen wird, weil sie die Scheidung nicht verkraftet“, sagt ein 32-Jähriger vorm Strafrichter. Mit schweren Anschuldigungen sieht sich der Tullner in einem Prozess am Landesgericht in St. Pölten konfrontiert, seine Ehefrau soll er misshandelt haben, Körperverletzung und Nötigung wird ihm nun vorgeworfen.

Laut Staatsanwaltschaft habe der 32-Jährige seine Frau via Handy mit dem Umbringen bedroht und ihr einen Faustschlag gegen das Bein verpasst. Gewalttätig gewesen sein will der Tullner nicht. „Ich bin nicht schuldig, alle Vorwürfe entsprechen der Unwahrheit“, sagt er und erzählt von Rosenkrieg. „Ich habe ihr gesagt, dass ich mich scheiden lassen will. Wir wollten ja noch damit warten, bis die Kinder größer sind. Das geht aber nicht, ein Zusammenleben ist nicht mehr möglich“, mutmaßt der Angeklagte, dass die bevorstehende Trennung Grund für die Anschuldigungen sei. Und ein Streit ums Sorgerecht: „Wenn ich gerichtliche Probleme habe, dann bleiben die Kinder ja bei ihr.“

Die Noch-Ehefrau will im Prozess nicht aussagen. Der Richter spricht den Angeklagten somit „mangels belastender Elemente“ frei. „Der Angeklagte hat heute vor Gericht keinen schlechten Eindruck gemacht und das mutmaßliche Opfer wollte nicht aussagen. Entweder weil es nicht belasten wollte oder die Vorwürfe nicht stimmen“, begründet der Richter seine Entscheidung. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.