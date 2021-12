Experten im Bezirk Tulln sehen Schulschließungen nur Ultima Ratio

Die Pandemie dauert nun schon fast zwei Jahre an. In den Schulen war diese Zeit geprägt von Homeschooling und mangelnder Planungssicherheit. Diese Faktoren stellen nicht nur die Pädagoginnen und Pädagogen vor Herausforderungen, sondern stellen vor allem auch für die Schülerinnen und Schüler eine große Belastung dar, wie zahlreiche Berichte über die teilweise dramatische Situation auf den Kinderpsychiatrien zeigen.

Verantwortlich dafür sieht Andrea Richter, Leiterin der Schulpsychologie der Bildungsdirektion Niederösterreich, vor allem den Mangel an sozialen Kontakten: „Kinder und Jugendliche benötigen die Gruppe der Gleichaltrigen, um den sozialen Umgang zu lernen. Gerade in der Pubertät wird diese Gruppe zur sozialen Heimat.“

Das Fehlen dieser Kontakte, in Kombination mit dem Zerfall der Tagesstruktur in Zeiten des Homeschoolings, führt einerseits zu Schlafstörungen. Auf der anderen Seite, so Richter, verlagert sich das soziale Leben immer mehr in die sozialen Medien.

„Wir wissen aus der Forschung, dass es dadurch zunehmend zu einer falschen Einschätzung der Realität kommt. Der Reality Check findet nicht mehr statt.“ Daher plädiert die Psychologin dafür, die Schulen so lange wie möglich offen zu halten. Dabei gehe es weniger um den Lernerfolg, als viel mehr um die sozialen Folgen. „Schulschließungen sollten immer nur die Ultima Ratio sein.“

Direktorinnen sehen Schulen gut aufgestellt

„Falls es noch einmal zu Homeschooling kommt, sind wir gut vorbereitet. Zu Beginn der Pandemie war es eine Überraschung, da hat es alle erwischt“, so Sabine Stiefler, Direktorin der Volksschule und der Mittelschule Großweikersdorf. Dabei betont sie, dass die Beratungslehrkräfte sowie Schulpsychologinnen und -psychologen schon bisher großartig gearbeitet haben. Diese Angebote werden auch von den Familien bereitwillig angenommen.

Ähnlich beurteilt Irene Schlager, Direktorin des Gymnasiums Tulln, die Lage. „Zunächst liegt es in der Verantwortung von uns Erwachsenen, Stabilität zu gewährleisten und Zuversicht zu vermitteln, was bei aller Problematik, mit der wir gerade konfrontiert sind, auch wirklich angebracht ist“, führt sie aus.

Einig sind sich die beiden Direktorinnen auch darin, dass es notwendig wäre, das Angebot an Schulpsychologie sowie Beratungslehrerinnen und -lehrern zu erweitern. Auch der Ausbau eines niederschwelligen Therapieangebots sei für die Zukunft dringend geboten, so Irene Schlager.

Abschließend betont Sabine Stiefler: „Was mir persönlich besonders am Herzen liegt, ist, dass man weiß, es klappt trotz allem gut, auch mit den Testungen und den Masken. Wir passen uns immer an die aktuelle Situation an und finden, wo nötig, Alternativen.“