Werkstätte für junge, psychisch kranke Menschen in Tulln eröffnet

In der Paracelsusstraße entstand in den letzten sieben Monaten eine Tagesstätte, die junge Menschen mit psychischen Erkrankungen unterstützt. Die Psychosoziale Zentren gGmbH (PSZ) will mit dem „werkRaum Schwerpunkt Jugendliche“ durch praxisorientierte Aktivitäten berufliche Fähigkeiten fördern sowie Selbstbewusstsein und sozialen Kompetenzen stärken.

16 Jugendliche können hier Obst und Gemüse aus dem adaptierten Garten oder von einem 3.000 Quadratmeter großen Feld verarbeiten. „Die Vermarktung der hergestellten Produkte ist dann der nächste Schritt“, verriet Iris Marchart (Leitung werkRaum Jugend) bei der Eröffnung. Marlene Mayrhofer, Geschäftsführerin der PSZ, ergänzte:„Dieses Projekt ist eine Herzensangelegenheit. Wir sind fest davon überzeugt, dass die soziale Landwirtschaft und unsere professionellen Angebote einen positiven Beitrag zur Förderung der psychischen Gesundheit leisten.“

Von Seiter der Politik zeigten sich Bürgermeister Peter Eisenschenk, Landesrätin Susanne Rosenkranz und Landtagsabgeordneter Bernhard Heinreichsberger von der neuen Einrichtung beeindruckt. „Es ist die Aufgabe unserer Gesellschaft, diese jungen Menschen nicht alleine zu lassen“, meinte Rosenkranz, während Eisenschenk die emphatische Betreuung in Tagesstätten betonte und allen „das innere Kraftwerk zum Durchstarten“ wünschte.

Heinreichsberger sieht in der Landwirtschaft „einen Ort, wo man sich entfalten und neu erfinden kann“. Am Ende des Tages halte man ein Produkt in Händen, das durch die eigene Arbeit entstanden ist. Sichtlich stolz überreichten die Klientinnen und Klienten des Hauses dann auch den Gästen ein Körbchen mit selbst geerntetem Gemüse und selbst eingekochter Marmelade.