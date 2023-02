Kollersdorfer Amtsleiter in (Un-)Ruhe als Hobbyhistoriker

Herbert Eder, früher Amtsleiter der Marktgemeinde Kirchberg, hat sich schon mit vielen Vereinen und örtlichen Einrichtungen befasst und darüber entsprechende Abhandlungen verfasst. Was aber noch ein Thema war, ist die Gemeinde selbst.

„Ich habe mich daher mit der Geschichte der Gemeinde Kollersdorf befasst und die Zeit von 1848 bis 1967 anhand von Archivunterlagen, Chroniker, Urkunden und Protokollen dokumentiert“, schreibt Herbert Eder in der Beilage zur nun erschienenen Broschüre.

Vom Dorferneuerungsverein Kollersdorf-Sachsendorf wird diese Publikation – erhältlich bei Herbert Eder in Kollersdorf, 0664/737 019 17 – im Jahresrückblick 2022 beworben.

Eder hat aber bereits ein neues Projekt in Arbeit: Erscheinen soll ein Buch über den österreichischen Genre-, Landschafts- und Militärmaler Karl Pippich, der 1932 in Seebarn am Wagram verstorben ist.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.