Publikum war begeistert Stadtpfarrkirche Tulln: Konzert nach fünf Verschiebungen

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Die Chöre St. Stephan und Curiositas, Mitglieder vom Mozart Knabenchor Wien und das Orchester St. Stephan beim Konzert in der Stadtpfarrkirche Tulln mit Solistin Martina Steffl und Chorleiter Peter Lang. Foto: Knöpfl

N ach fünfmaliger Verschiebung war es so weit: Der Chor St. Stephan konnte gemeinsam mit dem Chor Curiositas und Mitglieder vom Mozart Knabenchor sowie dem Orchester St. Stephan in der Stadtpfarrkirche in Tulln die „Missa romantica“ von Nico Dostal gemeinsam mit dem Oratorium „Abraham und Isaak“ von Gerhard Track unter seinem musikalischen Leiter Peter Lang aufführen.