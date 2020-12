Das Licht eines Feuerzeugs holt Herrn R. im November aus dem Schlaf. Es ist halb zwei Uhr nachts und ein fremder Mann steht in seiner Küche. Er ist sehr betrunken und sucht seine Ex-Freundin, die bis vor kurzem hier gewohnt haben soll.

Er hat außerdem Hunger und sagt, er sei ein Polizist außer Dienst. Dabei zeigt er dem verschlafenen Hausbesitzer eine rot-weiß-rote Österreichmarke aus dem Souvenirshop, die an seinem Schlüsselbund hängt. Herr R. ist ein wenig ratlos, er gibt dem Mann ein paar Semmeln mit, als er geht. An die Semmeln kann sich der Angeklagte noch erinnern, an den Rest eher nicht.

Nur ein Vorfall von vielen, die dem Angeklagten vor Gericht zur Last gelegt werden. Nachdem sich seine Freundin im Sommer von ihm getrennt hatte, bekam sie von ihm tägliche Anrufe und Nachrichten zu jeder Tages- und Nachtzeit, über 100 in nur wenigen Wochen, darunter auch einige Beleidigungen. Er stellte ihr nach, suchte sie am Arbeitsplatz auf und brachte Geschenke um sie zurückzugewinnen. Die einstweilige Verfügung, die sie gegen ihn erwirkt hatte, ignorierte er.

„Ich hätte ihre Trennung von mir respektieren sollen.“ Der Angeklagte über seine Ex-Freundin, die er stalkte.

„Ich wollte nur eine Aussprache. Aber ich hätte ihre Trennung von mir respektieren und akzeptieren sollen. Es tut mir wirklich leid und ich schwöre, ich werde sie jetzt in Ruhe lassen“, kommt die späte Einsicht. Er spricht von einem „Liebeswahn“. Das lässt der Richter jedoch nicht gelten: „Es gibt eine Grenze und die haben Sie überschritten.“

Sie habe ihn verlassen, weil er einen Alkoholrückfall hatte, sagt der Angeklagte. Der Alkohol hat ihn auch in andere Schwierigkeiten gebracht. Als er im Oktober eines Lokals verwiesen wurde, schlug er mit der Faust die Glasscheibe der Tür ein, weil er wieder hineinwollte. Es war keine Absicht, sagt der Angeklagte. Der Besitzer, der die Tür von innen zuhielt, hat den Schaden trotzdem. Hinzu kommt noch, dass er zwei Taxifahrern Geld schuldet.

Der Richter spricht ihn wegen beharrlicher Verfolgung und Sachbeschädigung schuldig. Er hat bereits drei Vorstrafen. Diesmal bekommt er Kontaktverbot zu seiner Ex-Freundin sowie neun Monate Haft, sechs davon werden bedingt nachgesehen. „Das ist eine letzte Chance für sie“, sagt der Richter und ordnet Bewährungshilfe an.

Er erteilt außerdem die Weisung für eine Psychotherapie sowie einen Alkoholentzug. Seiner ehemaligen Freundin muss der Angeklagte symbolisch 100 Euro Schmerzengeld bezahlen, den beiden Taxifahrern und dem Lokalbesitzer muss er den Schaden ersetzen. Der Angeklagte ist mit allem einverstanden, die Staatsanwaltschaft auch. Das Urteil ist damit rechtskräftig.