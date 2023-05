Großweikersdorf setzt auf Sonnenstrom mit Bürgerbeteiligung

In Kooperation mit der Energie- und Umweltagentur (eNu) des Landes NÖ und der Klima- und Energiemodellregion Wagram errichtet die Marktgemeinde Großweikersdorf drei Photovoltaik-Anlagen mit 117 kWp Gesamtleistung auf den Dächern des Gemeindeamts und des Bauhofs sowie auf dem Dorfhaus in Großwiesendorf. „Das entspricht dem Haushaltsstromverbrauch von ca. 33 Familien“, informiert die eNu.

Bürgerinnen und Bürger von Großweikersdorf können sich mit 703 Euro pro Sonnenbaustein und mit maximal zehn Sonnenbausteinen an diesem Projekt beteiligen. Für die Vermietung der Paneele an die Marktgemeinde erhalten sie dann über zehn Jahre eine fixe Leasingrate von jährlich 82,42 Euro pro Paneel. Aus 703 Euro Kaufpreis werden also 824,20 Euro Rückzahlung.

Infoabend am 24. Mai

Die Investitionsmöglichkeit in die PV-Anlagen erklärt ein Infoabend am Mittwoch, 24. Mai, um 19 Uhr im Gemeindeamt. Anschließend ab 20 Uhr können die Sonnenbausteine online unter www.sonnenkraftwerk-gemeinde.at/grossweikersdorf reserviert werden.

Bürgermeister Alois Zetsch, Vizebürgermeister Paul Otto und KEM-Wagram Manager Stefan Czamutzian sind vom Erfolg des PV-Bürgerbeteiligungsprojekts überzeugt: „Klimaschutz bewegt unsere Region seit jeher. Diesen Vorsprung möchten wir mit dem Sonnenkraftwerk Großweikersdorf weiter ausbauen, bei dem wir gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern PV-Anlagen auf gemeindeeigenen Dächern errichten.“

