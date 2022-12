An Zwentendorfs Mittelschule geht eine Ära zu Ende

Werbung

In einer berührenden Feierstunde, in Anwesenheit aller Schüler sowie zahlreicher Ehrengäste und von der Bläsergruppe musikalisch umrahmt, wurde Oberschulrat Franz Rabl, Direktor der Neuen NÖ bilingualen Mittelschule für neue Methoden und Medien in Zwentendorf, in die Pension verabschiedet. Er absolvierte die Ausbildung für Volks- und Hauptschule sowie Polytechnikum, unterrichtete an verschiedenen Schulen Mathematik, Turnen, Biologie sowie Physik und hatte seit 14 Jahren die Leitung der Mittelschule in Zwentendorf inne.

Bürgermeisterin Marion Török hob in ihrer Grußbotschaft die Arbeit von Oberschulrat Franz Rabl hervor: „Er war mit seinen innovativen Projekten immer der Zeit voraus, wie etwa bei der Einführung der Ganztagsschule in verschränkter Form.“ Für alle seine Leistungen wurde ihm der Silberne Ehrenring der Marktgemeinde Zwentendorf überreicht.

Der scheidende Direktor nahm die Glückwünsche und Geschenke von ehemaligen Kollegen, Schülern und dem Lehrerteam entgegen und meinte sichtlich gerührt: „Wo Licht ist, ist auch Schatten - 42 Jahre - ich bin traurig.“

Mit der Nachfolge wurde Pädagogin und Bundesrätin Doris Hahn betraut.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.