Planungen fertiggestellt: Radwege werden vernetzt

Mehr als 300 Kilometer Radwege und -routen mit Abschluss des Radbasisnetzes sind geplant. Das Mobilitätsmanagement NÖ-Mitte der NÖ.Regional freut sich, dass nun gemeinsam mit den Gemeinden, Partnern und Experten die Planungen abgeschlossen werden konnten.

„Umfragen zeigen: 40 Prozent aller Autofahrten sind weniger als fünf Kilometer lang, 25 Prozent aller Arbeitswege kürzer als zehn Kilometer. Das ist ein großes Potenzial dafür, damit die Landsleute mittelfristig auf das Dritt- oder Viertauto verzichten können. Dazu gehört es in die Angebotsschaffung zu investieren und für eine sichere Infrastruktur zu sorgen“, hält Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko fest.

Das Radbasisnetz Tulln besteht aus acht Gemeinden im Tullnerfeld (Tulbing, Tulln, Sieghartskirchen, Judenau-Baumgarten, Langenrohr, Michelhausen, Königstetten und Muckendorf-Wipfing). Hier wurden neben den 68 km bestehenden Radwegen und 150 km bestehenden Radrouten im vergangenen Jahr neue Projekte mit unterschiedlichen Prioritäten im Ausmaß von 88 km festgelegt.

Der einjährige Planungsprozess wurde vom Ziviltechnikerbüro Schneider Consult geleitet und fand in enger Abstimmung mit den zuständigen Fachabteilungen des Landes NÖ und den Gemeinden statt. Die Zusammenarbeit fiel auf fruchtbaren Boden – schon während der Planungsphase wurden Radwege in mehreren Gemeinden, wie die am Foto abgebildete Radverbindung zwischen Königstetten und Tulbing, umgesetzt.

„Die Planungskosten wurden dabei zur Gänze vom Land NÖ getragen, die Umsetzung daraus resultierender Radinfrastrukturprojekte wird mit 60 bis 70 Prozent gefördert. Die Radbasisnetzplanungen sind ein wichtiges Fundament für aktive Mobilität in den Regionen“, resümiert Schleritzko.

Zusammenfassend heißt das: In diesen acht Gemeinden wird es zukünftig Radwege mit einer Gesamtlänge von mehr als 300 Kilometern geben.

