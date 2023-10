FF Sieghartskirchen bekommt Wärmebildkamera

Bei ihren Einsätzen riskieren Feuerwehrmitglieder nicht selten ihr Leben. Um einen Einsatz so sicher wie möglich zu machen ist die richtige Ausrüstung ein wichtiger Faktor. So sind moderne Wärmebildkameras bei Feuerwehreinsätzen kaum mehr wegzudenken. Diese können Wärmestrahlung, die Objekte und Personen abgeben, in ein sichtbares Bild umwandeln. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig und reichen von der Personensuche bis zum Aufspüren von Brandherden.

Auch der Raiffeisenbank Tulln liegt die bestmögliche Ausstattung der Feuerwehr am Herzen, die Anschaffung einer Wärmebildkamera wurde daher gerne unterstützt. Martin Schneider, Leiter der Raiffeisen Bankstelle in Sieghartskirchen besuchte gemeinsam mit Thomas Redl Feuerwehrkommandant Georg Patrias und seinen Stellvertreter Dominik Brandsteidl und ließ sich das neue Gerät erklären.