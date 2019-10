Tausende Kinder sind jährlich von der Scheidung oder Trennung ihrer Eltern betroffen. Die Erwachsenen sind in dieser Zeit mit sich selbst beschäftigt. Kinder brauchen in der Umbruchsphase jemanden, der für sie da ist.

Hier kommt Rainbows ins Spiel. „Wir unterstützen Kinder und Jugendliche von vier bis 17 Jahren in dieser schwierigen Zeit“, erklärt die Tullner Gruppenleiterin Doris Zeilinger. In (bis zu sechsköpfigen) Kleingruppen treffen die Betroffenen auf Gleichaltrige und sehen, dass sie nicht die Einzigen sind, die mit einer derartigen Situation fertig werden müssen. „Dabei ist Vertraulichkeit unser oberstes Gebot“, betont Zeilinger, „die Kinder können offen über ihre Trauer, ihre Wut oder ihre Unsicherheit sprechen. Es bleibt in der Gruppe und wird nur auf expliziten Wunsch an die Elternteile weitergetragen.“

Bei den insgesamt 12 Treffen (in Tulln ab Mitte/Ende Oktober) kommen spielerische und gestalterische Methoden aber auch Bewegung und Entspannung zur Anwendung. Info und Anmeldung: 0650/6730827 (Landesleiterin Marion Wallner) oder www.rainbows.at.