Benefizkonzert für einen Brunnen in Burkina Faso

Die Hilfsorganisation Rainbowtrust lud in Kooperation mit der Stadtgemeinde Tulln zu einem Benefizkonzert in den Minoritensaal ein.

Die Klarinettisten Hannes Moser und Roman Götz sowie Pianist Helmut Hofmann spielten unter dem Titel „Verbindende Klänge - Verborgene Kostbarkeiten“ Stücke bekannter und selten gespielter Komponisten. Sie starteten und endeten mit Werken von Theodor Hassek, der kurz vor seinem Tod im Jahr 2009 selbst in diesem Saal auftrat. Es folgten Kegelduette für zwei Klarinetten von Wolfgang Amadeus Mozart und Werke von Franz Schubert, Bernhard Henrik Crusell, Francis Poulenc, Rudolf Jettel und Johannes Brahms.

Nach der Pause begeisterten Hannes Moser und Helmut Hofmann mit der Première Rhapsodie für Klarinette und Klavier von Claude Debussy das Publikum. Eva Tacha-Breitling führte versiert durch das Programm und trug - passend zum Anliegen des Abends - die Gedichte „Der römische Brunnen“ von Conradin Ferdinand Meyer und „Der Brunnen“ von Emanuel von Bodman vor.

Ein Brunnenbau in Ouagadougou, der Hauptstadt von Burkina Faso, soll nämlich mit den Einnahmen aus diesem Konzert finanziert werden. „Rainbowtrust unterstützt in Burkina Faso seit Jahren ein Schulprojekt. Es wurden bereits Schulbänke angeschafft und auf dem Dach eine Photovoltaik-Anlage installiert, sodass auch Erwachsene in einer Abendschule unterrichtet werden können“, berichtete der Obmann von Rainbowtrust Reinhart Buchegger. Nun soll dort bei einem Grundwasserspiegel in 55 Metern Tiefe ein Brunnen errichtet werden. Für dieses Projekt kann auch noch an die Bankverbindung von Rainbowtrust-Austria - IBAN AT94 2011 1824 2101 7200 gespendet werden.