Region Wagram mit Quantensprung in den vergangenen Jahrzehnten

Einen rasanten Aufschwung hat die Region Wagram in den vergangenen Jahrzehnten genommen. Als Weinbaugebiet schon seit mehr als 100 Jahren bekannt, haben vor allem die jungen Winzer hier einen Quantensprung in der Qualität der Weine hingelegt. Veranstaltungen, wie New Vino Wagram in Kirchberg oder das alljährliche Wagram Open zeugen davon.

Doch auch die Wirtschaft und der Tourismus boomen im nördlichen Teil des Bezirks Tulln. Gewerbegebiete sind aus dem Boden geschossen. Etwa in Grafenwörth, Absdorf, Großweikersdorf, Kirchberg, Königsbrunn und Fels. Bekannte Betriebe haben ihre Standorte hierher verlegt, verkehrstechnische Infrastruktur wie die Schnellstraße S 5 und die Donaubrücke zwischen Grafenwörth und Traismauer tragen wesentlich dazu bei.

Kulturelle Zentren sind entstanden: das Pleyel-Kulturzentrum in Ruppersthal, das Regionszentrum Weritas in Kirchberg, der Lösshof in Großriedenthal sowie das Haus der Musik in Grafenwörth. Letzteres beherbergt die Musikschule Region Wagram als überregional bekannte Talenteschmiede.