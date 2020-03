Im Einflussbereich der Stadtgemeinde Tulln werden bis auf weiteres die meisten städtischen Einrichtungen, allen voran das Sport- und Familienbad DonauSplash, geschlossen sowie sämtliche Veranstaltungen abgesagt. Der Betrieb im Rathaus bleibt aufrecht, Anliegen sind nach Möglichkeit aber telefonisch oder per E-Mail abzuwickeln. Sämtliche infrastrukturelle Leistungen (Kanal, Wasser, Müllentsorgung) bleiben ohne Einschränkungen und in gewohnter Qualität aufrecht.

Einrichtungen werden geschlossen

Bürgermeister Peter Eisenschenk hat nach Einholung von Fachmeinungen folgende Maßnahmen angeordnet:

Bis auf weiteres GESCHLOSSEN sind folgende Einrichtungen der Stadtgemeinde Tulln:

- Sport- und Familienbad DonauSplash inkl. Sauna, Fitnessstudio und Gymnastiksaal

- sämtliche mietbaren Räume der Stadtgemeinde Tulln: Stadtsaal „Danubium“ (Veranstaltungen der TullnKultur), Veranstaltungsräume im Minoritenkloster und Florahofsaal, Sporthalle Bundesschulzentrum und alle weiteren mietbaren Turnsäle, Mehrzweck- und Bewegungsräume. Bestehende Buchungen für mietbare Räume werden automatisch und kostenlos storniert. Bis auf weiteres werden keine neuen Vermietungen angenommen.

- Museen: Egon Schiele Geburtshaus und Zuckermuseum. Die Saisonstarts von Römermuseum und Egon Schiele Museum werden verschoben.

- Jugendzentrum JUZ, Stadtbücherei und Musikschule ab Montag, 16. März

Der Betrieb im Rathaus bleibt aufrecht. Die Bürger werden aber ersucht, das Rathaus nur in dringenden Fällen zu besuchen und ihre Anliegen nach Möglichkeit telefonisch oder per E-Mail zu erledigen. Der Betrieb der infrastrukturellen Leistungen der Stadtgemeinde Tulln – namentlich die Wasserversorgung, die Abwasserentsorgung und die Müllentsorgung – bleibt uneingeschränkt und in der gewohnten Qualität aufrecht.

Veranstaltungen werden abgesagt

ABGESAGT werden bis auf weiteres alle Veranstaltungen der Stadtgemeinde Tulln:

Sämtliche Eigenveranstaltungen der Stadtgemeinde Tulln, z.B.

- Stadt des Miteinanders: Zu Gast in Tulln (13. März), Tullner Frühjahrsputz (3. April)

- Osterhase auf Wasserschi (11. April)

Veranstaltungen der gemeindeeigenen Einrichtungen: Stadtbücherei, Musikschule, Gesundes Tulln, Volkshochschule

Bevorstehende Messen der Messe Tulln (pool+garden, Kulinar)