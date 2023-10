Schwerpunkttage für Mädchen und Frauen

Frauen sind statistisch gesehen in Top-Positionen seltener anzutreffen und erzielen oft ein geringeres Einkommen als Männer. Am 11. und 12. Oktober lädt die Stadtgemeinde Tulln daher zu zwei Schwerpunkttagen für Mädchen und Frauen ins Rathaus ein. Bürgermeister Peter Eisenschenk erklärt: „Wir laden alle Frauen und Mädchen ein, sich bei den beiden Veranstaltungen Impulse für ihren Alltag und ihre individuellen Ziele zu holen.“

Vortrag: Mut zur Macht

Christine Bauer-Jelinek, renommierte Psychotherapeutin, Wirtschaftscoach und Sachbuch-Autorin („Die geheimen Spielregeln der Macht“), erläutert in ihrem Vortrag am Donnerstag, 12. Oktober, um 19 Uhr, wie man die Mechanismen der Macht erkennt und erfolgreiche Strategien entwickeln kann. Der Vortrag ist kostenlos und vor allem an Frauen addressiert - aber auch Männer sind willkommen. Um Online-Anmeldung unter uawg.online/tulln/mut-zur-macht wird gebeten.

Girls in Politics: Austausch für Mädchen

Wie kommen Entscheidungen für eine Gemeinde zustande, wie bringt man ein Projekt am besten auf Schiene und überhaupt: Was macht man eigentlich als Bürgermeisterin und Stadträtin? Im Rahmen des Projekts „Girls in Politics“ haben Mädchen und junge Frauen von 12 bis 18 Jahren am 11. Oktober (Internationaler Mädchentag) die Möglichkeit, Einblicke in den Arbeitsalltag der Gemeindepolitik zu bekommen und sich direkt mit Entscheidungsträgern auszutauschen.

Susanne Stöhr-Eißert, Stadträtin für Frauen, Kindergärten und Feuerwehren sagt: „Wir hoffen, dass viele Mädchen und junge Frauen diese Möglichkeit nutzen. Die Arbeit für eine Gemeinde ist vielfältig und man kann mit der eigenen Leidenschaft und Kreativität viel bewegen. Daher wollen wir Mädchen und junge Frauen für Politik begeistern und motivieren.“ Das Event startet um 18 Uhr im Rathaus Tulln, es wird um Anmeldung per E-Mail an stadtamt@tulln.gv.at ersucht.