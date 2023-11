Halloween-Spaß in der Alten Volksschule in Großweikersdorf

Bereits zum dritten Mal veranstalteten die freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rotkreuz-Bezirksstelle Großweikersdorf ein Red Cross Halloween Special.

Den rund 150 Kindern, die mit ihren Familien dieses Event besuchten, wurden viele spannende Mitmachstationen geboten. In der Spielehölle erzählte David Schneider sogenannte Black Stories, Gruselschloss-Memory wurde gespielt und viele Erwachsene fühlten sich in ihre Kindheit zurückversetzt, als es hieß: "1, 2 oder 3 – letzte Chance vorbei!" Bei dieser lustigen Neuauflage des TV-Spieleklassikers mussten Wissensfragen rund um das Thema Halloween beantwortet werden. Die Kinder konnten sich beim Dosenschießen, Sesseltanz und Co ordentlich austoben und es gab hierbei ausreichend Süßigkeiten zu verdienen.

In der Halloween-Bastelstube hatten Groß und Klein die Möglichkeit, sich künstlerisch zu betätigen, indem sie Kürbisse mit bunten, gruseligen Gesichtern bemalten oder Mumien, Fledermäuse und Zombies kreierten.

Das Team von Freiwilligen unter der Leitung von Bezirksstellenleiter Philipp Otto, Denise Schneider und Cornelia Otto, hatte mit viel Liebe zum Detail alle Räumlichkeiten dekoriert und auch mit aufwendigen Lichtprojektionen wurde gearbeitet. So verwandelte sich das Gebäude der Alten Volksschule in eine richtige Gruselvilla, wo es an allen Ecken und Enden Vieles zu entdecken gab.

Für die Kinder gab es heuer erstmals einen eigenen „Halloween-Pass“, für den sie an verschiedenen Stationen Sticker sammeln konnten. Am Ende ihrer Halloween-Entdecker-Tour gab es für die kleinen Gäste eine süßsaure Überraschung.

Auch Bürgermeister Alois Zetsch ließ sich diesen schaurig schönen Abend nicht entgehen. Vizebürgermeister Paul Otto, der ebenfalls ehrenamtlich beim Roten Kreuz Großweikersdorf tätig ist, war von Beginn an ein großer Fan des Red Cross Halloween Specials und wirkte bei der Umsetzung tatkräftig mit. Der Erdbeer- und Kürbishof Wunderlich trug mit einer großzügigen Kürbisspende zum Gelingen der Veranstaltung bei, die beiden Ton- und Lichttechniker Stefan Just und Johannes Felber sorgten für die perfekte Halloween-Atmosphäre.