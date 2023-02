Wipfingerin holte Sieg bei Speaker-Slam

147 Finalisten aus über 20 Nationen traten beim 13. Internationalen Speaker Slam auf zwei Bühnen gegeneinander an. Der Slam war damit der größte seiner Art, der jemals veranstaltet wurde – ein neuer Weltrekord.

„Da musst du schon die Nerven bewahren“

Die Veranstaltung fand dieses Jahr in Mastershausen (D) statt. Die Wipfingerin Katrin Ossberger konnte die hochkarätige Fachjury und das Publikum überzeugen und gewann so den begehrten „Excellence Award“. Die besondere Herausforderung bestand darin, in nur 240 Sekunden eine perfekte Rede zu präsentieren. Denn nach exakt vier Minuten wurde das Mikrofon gnadenlos abgeschaltet.

„Da musst du schon die Nerven bewahren“, beschreibt Ossberger die spannungsgeladene Situation auf der Bühne. In ihrer Rede „Mach dein Ding!“ erzählte sie von sozialen Ängsten und deren Überwindung.

„Nur wer aus sich herauskommt, kann die Welt erobern!“, lautete ihre Botschaft. „Viel zu viele Menschen lassen sich von der Meinung anderer einschüchtern. Manche kostet das ihre ganze Lebensfreude. Dabei kannst du durch simple mentale Techniken ganz einfach lernen, wie dir egal wird, was andere über dich denken.“

In der Jury saß neben Radioexperten Dirk Hildebrand, Medienexperten Jörg Rositzke, Ghostwritingexpertin Mirjam Säger und Scoutingexpertin Stephanie Pierre auch der Veranstalter und Bestseller-Autor Hermann Scherer. Er ist selbst Top-Speaker und weiß genau, was einen Profi-Redner ausmacht. Schon die Finalistenauswahl war nervenaufreibend. Wer nicht auf den Punkt performen konnte, wurde knallhart aussortiert.

Der Award bekommt einen speziellen Platz bei ihr zu Hause. „Es ist immer ein tolles Gefühl, eine Auszeichnung zu bekommen. Aber dieser Preis ist schon eine ganz besondere Ehre für mich“, freut sich die strahlende Gewinnerin.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.