Drei Jahre nach der großen Flüchtlingswelle sind die meisten Unterkünfte geschlossen. Ursprünglich wurden 2015 allein in der Stadt Tulln 285 Personen aufgenommen, davon waren 167 an zehn Container-Standorten des Roten Kreuzes untergebracht.

Seither ist die Zahl der Flüchtlinge kontinuierlich zurückgegangen. Derzeit wohnen in Tulln nur noch 99 Personen in privaten Quartieren. In Zeiselmauer und Königstetten werden derzeit 17 Menschen betreut, in Greifenstein 48 Jugendliche.

Das Rote Kreuz stellt nicht nur Quartiere zur Verfügung, sondern betreut die Menschen, bietet Unterstützung bei Behörden, hilft bei der Organisation von Kindergarten- und Schulplätzen.

Integration gelingt in kleinem Kreis

Aus der von der Stadtgemeinde unterstützten und von den Tullner Pfarren ins Leben gerufenen „Flüchtlingshilfe Tulln“ entwickelte sich eine Plattform für alle helfenden Pfarren, Vereine und Privatpersonen.

Zwar haben sich die Wogen rund um die angebliche Vergewaltigung einer 15-Jährigen im April 2017 geglättet, aber der Fall hat die Arbeit der Flüchtlingshilfe dennoch nachhaltig beeinträchtigt.

Das zentrale Thema lautet in Zukunft: Integration. Hemma Niedl von der Initiative Grenzenlos: „Integration gelingt, wenn die Leute im kleinen Kreis zusammenkommen, sei es in der Arbeit, beim Sport, im Café. Solche Gruppen bieten Orientierung und sind der Nährboden für die gelebten Grundprinzipien des Zusammenlebens: Respekt und Nächstenliebe.“

Kaum einer ihrer Schützlinge der es nicht genießt, anders als in seiner Heimat frei über Religion reden zu können und auch Dinge in Fragen stellen zu dürfen, über die unterschiedlichen Religionen und Kulturen hinweg.

„Das ist für alle ein Gewinn. Natürlich gibt es auch andere, aber die jungen Männer, mit denen ich zu tun habe, sind aufgeschlossen und liberal“, schildert Niedl, die selbst Flüchtlinge in ihrer Familie aufgenommen hat. Sie beschreibt sie als schüchtern gegenüber Frauen, respektvoll und hilfsbereit. Im Herzen hätten sie vor allem ihre Mutter, ihre Sorgen lägen bei der Familie, den Geschwistern.

Die meisten sehen ihre Familie nie wieder

Viele, die aus Krisengebieten geflüchtet sind, haben seit Jahren nichts mehr von ihren Familienangehörigen gehört. „Zusammenführung funktioniert nicht“, stellt Hemma Niedl resignierend fest. „Die meisten haben keine Perspektive, ihre Familie je wiederzusehen.“

Die Geflüchteten benötigten daher eine adäquate Ansprechperson, Halt und Orientierung, vor allem bräuchten sie jedoch eine Aufgabe. Die zum Großteil traumatisierten Menschen hoffen hier Frieden zu finden, belastende Erinnerungen zu vergessen und natürlich Arbeit zu finden.

Die Bezirkshauptmannschaft Tulln und das AMS unterstützen mit dem Angebot sogenannter Remunerantentätigkeiten in der Stadtgemeinde, etwa bei Gartenarbeiten oder am Bauhof. Auch beim Roten Kreuz, der Caritas und Vereinen wurden Möglichkeiten zur sinnvollen Beschäftigung und Begegnung geschaffen. Dazu gehören etwa das wöchentliche „Cafè Rosi“ als Begegnungsort für Asylwerber und Einheimische. Neben der Grundversorgung helfen Sprach- und Werte vermittelnde Kurse bei der Integration. Eigene „Welcome Walks“ sollen die Neuankömmlinge mit ihrer neuen Umgebung vertraut machen.