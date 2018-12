„Zu 80 Prozent läuft alles über das Internet“, berichtet Joe Faller über die Buchungsart in seinem Langenlebarner Beherbergungsgbetrieb „ Die Frühstückspension“.

Mit einer Einschränkung schätzt Faller die Vorteile von Internetportalen: dass man unsachgemäße Kritiken kaum beeinflussen kann.



„Man kann, aber es ist sehr schwierig“, bestätigt das Management des Vier-Sterne-Hauses „Diamond City“ zwischen Donaulände und Innenstadt. Außerdem werde das City-Hotel überwiegend hervorragend bewertet.



Zwar schätzt man den Anteil an Online-Buchungen „nur“ auf etwa zwei Drittel, kann sich das Prozedere jedoch nicht ohne Internet vorstellen. Der Grund, dass nicht mehr Personen online buchen, läge darin begründet, dass immer wiederkehrende Stammgäste und Firmen den Weg des persönlichen Kontaktes, in den meisten Fällen den telefonischen, wählen würden.