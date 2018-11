„Das war wirklich außergewöhnlich, wie im Frühling“, lächelt Sabine Wagner von der Café-Konditorei Wagner am Tullner Hauptplatz, „die Schanigärten waren voll. Die Leute haben mit Freude die Sonnenstrahlen aufgefangen.“ Gut für die Kasse und ein Ausgleich für zwei kalte Wochen im vergangenen März. „Für uns ist warmes Wetter fantastisch. Besonders, weil die Lokale rauchfrei sind“, freut sich auch Gastronomin Ingrid Öllerer vom benachbarten Espresso Segafredo.

NOEN

Normalerweise ist Mitte Oktober Sperrschluss für die Gastgärten, jetzt können Genießer im Freien sitzend dem Aufbau des Adventdorfes folgen.

„Die Gästefrequenz ist bei schönem Wetter natürlich höher, besonders an den Wochenenden wirkt sich das deutlich auf die Zahlen aus“, bestätigt Sebastian Köstlbauer von der gleichnamigen Konditorei. Zumindest aus rein geschäftlicher Sicht seien die klimawandelbedingt steigenden Temperaturen eindeutig positiv zu bewerten.

Längere Hochsaison in allen Eissalons

Auch die Eissaison hat sich heuer bis in den September verlängert. „Der August war aber zu heiß“, relativiert Sabine Wagner, auch das hält Gäste fern.

Nicht jeder bejubelt noch im November spätsommerliche Temperaturen. Im Handel zeigt sich die Schattenseite: Intersport Winniger Tulln Geschäftsleiter Christian Ohrfandl ist das Lachen vergangen: „Es ist extrem schlimm. Das Geschäft ist voller Wintersachen, das Lager ist übervoll“. Werbekosten für den Winterstart seien quasi verpufft, denn die Kunden verschieben die Kaufentscheidung für Wintersachen bis die Temperaturen fallen. Er schätzt auf 15 bis 20 Prozent Umsatzeinbußen. „Die Umsätze, die man jetzt verliert, sind auch im umsatzstarken Dezember nur schwer aufzuholen“, befürchtet Ohrfandl. Das betrifft insbesonders Winter(sport)mode und Zubehör. Der Verkauf von Skiern sei „halbwegs okay“, was er darauf zurückführt, dass es im Vorjahr relativ lange kalt war, sodass Kunden noch dann Ski kaufen wollten, als das Angebot im Handel bereits zur Neige ging.

Die Jahreszeiten verschieben sich. „Winterjacken sind das größte Problem, denn die Leute haben, wenn’s warm ist, keinen Gusto“, beobachtet auch Nina Stift von Stift-Moden. „Der Modewinter beginnt im September und ist nicht vom Wetter, sondern von den Industrie, den Lieferanten und Lieferzeiten abhängig“, erklärt sie, „dabei ist der September in Wirklichkeit ein Sommermonat.“

Reguläres Ende für viele Tullner Ausflugsziele

„Für den Tourismus ist der Oktober grundsätzlich nicht so ein starker Monat“, fasst Julia Schwanzer von der Stadtgemeinde Tulln die Erfahrungen des Fachbereichs Tourismus und Wirtschaft zusammen. Die stärkste Gruppe seien in der Region die Donauweg-Radfahrer. Doch viele Ausflugsziele wie die Garten Tulln, Aubad und Bootsverleih beenden die Saison am 14. Oktober, dadurch verringert sich die Zahl der Tagesgäste.

„Dafür fragen die Leute schon jeden Tag, wann der Eislaufplatz aufsperrt“, erzählt der für Freizeiteinrichtungen der Stadtgemeinde verantwortliche Christian Holzschuh. Aber: „So warm war es in 37 Berufsjahren noch nie“, erinnert er sich. Ein echtes Problem, denn die Kühlanlage für das Eis muss bereits vier Wochen vor dem Start eingeschaltet werden. „Die Energiekosten für eine Woche bei 15 Grad sind ein Wahnsinn“, stöhnt er.

Liegt die Temperatur darüber, oder bläst warmer Föhnwind die isolierende, kalte Luftschicht über der Eisfläche weg, verwandelt sich das Eis in eine Wasserrutschbahn. Nun wurden Sonden eingebaut, die auf 30 ZentimeterTiefe die Minusgrade messen. Eröffnungstermin ist nach dem Leopoldi-Wochenende am 24. November. „Das dürfte sich ausgehen“, hofft er.