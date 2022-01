Und wieder sperren zwei Wirte zu

Seit Jahren mehren sich die Berichte, dass immer mehr Wirte zusperren. Diese Entwicklung macht leider auch vor der Region Wagram nicht halt. So schlossen sich bereits Ende letzten Jahres die Pforten vom „Gasthaus zum Goldenen Adler“ von Gastronom Andreas Mauerer in Großweikersdorf für immer.

Die Suche nach einem Nachfolger läuft, gestaltet sich aber aufgrund des kolportierten Kaufpreises von über einer Million Euro als äußerst schwierig. Nachdem die Gemeinde in den letzten Jahren, unter anderem mit dem Bau des neuen Gemeindezentrums, viel Energie in die Entwicklung des Hauptplatzes gesteckt hat, ist dies nun ein herber Rückschlag.

Doppelt bitter ist, dass der große Veranstaltungssaal sowohl vielen örtlichen Vereinen als Treffpunkt diente, als auch ein sehr beliebter Ort für Feiern aller Art war und nun nicht mehr zur Verfügung steht.

Dazu meinte Bürgermeister Alois Zetsch: „Es tut uns sehr leid, dass das Wirtshaus am Hauptplatz zugesperrt hat. Wir hoffen aber, dass sich jemand findet, der es übernimmt. Es geht nicht nur um das Wirtshaus, sondern auch um den Saal. Das ist für uns ein großer Verlust.“ Allerdings merkt er auch an, dass momentan im Gespräch ist „dass Herr Maurer den Saal vermietet. Darüber müssen wir aber erst verhandeln.“

Himmelreich noch bis Ende März offen

Letzte Woche kam dann die Aussendung, dass auch Spitzenkoch Josef Kellner und Jasmin Wieland ihr Lokal „Josefs Himmelreich“ in Zaußenberg mit Ende März sperren werden. Allerdings spielen bei dem Paar wirtschaftliche Überlegungen keine Rolle bei ihrer Entscheidung.

Die Familienplanung zieht die beiden zurück in die Heimat von Wieland, in den Lungau: „Der Grund für den Schritt ist, dass für uns die Familie einfach an erster Stelle steht“, erklärt Kellner, „Die letzten drei Jahre waren eine sehr schöne aber auch intensive Zeit, die wir nicht missen möchten. Wir sind sehr dankbar für all die Erfahrungen und tollen Momente am Wagram. Vor allem aber, dass wir so viele neue Menschen kennengelernt haben und daraus auch viele wertvolle Freundschaften geworden sind. Wir verlassen unser Himmelreich mit einem lachenden und weinenden Auge, freuen uns aber umso mehr auf unseren neuen Lebensabschnitt zu dritt.“

Es bleibt zu hoffen, dass sich auch hier möglichst bald ein Nachfolger findet, der das Lokal übernimmt.

